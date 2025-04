Gatto ucciso da una polpetta killer a Santa Maria degli Angeli (foto)

Gatto avvelenato a Santa Maria degli Angeli da una polpetta killer in via Giuseppe Saragat. Rabbia, indignazione e di nuovo massima allerta. Il gatto è deceduto come comunicato dal proprietario via social, era un esemplare di colore nero ed ha mangiato un boccone avvelenato mentre era intento nella solita uscita giornaliera.

“Il mio gatto è morto in via Giuseppe Saragat hanno messo delle polpette avvelenate, spero di non trovare il colpevole” – il forte messaggio di denuncia del titolare dell’animale domestico diffuso anche sui vari gruppi social della zona.

È solo l’ultimo dei tanti episodi registrati anche in passato ad Assisi, Santa Maria degli Angeli e nei dintorni. Tanti i proprietari dei 4 zampe che dopo l’annuncio dell’avvelenamento del gatto da parte del proprietario sui social, hanno dichiarato nuovamente guerra ai responsabili ed hanno postato molti messaggi di vicinanza. Il reato di avvelenamento sugli animali è punibile penalmente con severe multe, fino alla reclusione in carcere.

