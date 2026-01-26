Quando rispettiamo la natura del cane, nasce una relazione più serena

“I cani devono fare i cani” è una frase che si sente spesso, ma che raramente viene davvero approfondita. Eppure, dentro queste poche parole c’è una verità fondamentale: il benessere del cane nasce dal rispetto della sua natura. In un mondo sempre più frenetico e antropocentrico, chiediamo ai nostri cani un enorme sforzo di adattamento, spesso senza rendercene conto.

Come spiega Giulia Severi Pierini, naturologa del centro cinofilo Funny Dog, fare il cane non significa essere disobbedienti o ingestibili. Significa poter esprimere quei comportamenti che appartengono alla sua specie: esplorare attraverso l’olfatto, muoversi, osservare, comunicare con i propri simili, riposareprofondamente. Quando un cane annusa durante una passeggiata non sta “perdendo tempo”, ma sta raccogliendo informazioni fondamentali per orientarsi nel mondo. Quando dorme a lungo e in modo profondo, sta recuperando energie e stabilizzando il suo sistema emotivo.

Molti cani, invece, vivono una quotidianità fatta di ritmi serrati, passeggiate brevi e funzionali, ambienti rumorosi e poche occasioni di vera esplorazione. All’esterno possono apparire tranquilli o “bravi”, ma interiormente accumulano tensione. Questo carico emotivo, nel tempo, può manifestarsi attraverso iper-attivazione, difficoltà a rilassarsi, reazioni sproporzionate o comportamenti che vengono spesso etichettati come problematici.

Educare un cane non dovrebbe significare controllarlo in ogni istante o limitarne l’espressione. Un’educazione rispettosa accompagna il cane a vivere nel nostro mondo senza snaturarlo. Le regole diventano più efficaci quando sono costruite su una base di ascolto e comprensione dei bisogni, non quando cercano di cancellarli. Un cane che può esprimere se stesso è un cane più disponibile alla relazione e all’apprendimento.

Dal punto di vista del benessere globale, rispettare la natura del cane significa anche sostenere il suo equilibrio emotivo. Movimento adeguato, uso dell’olfatto, possibilità di scelta, relazioni coerenti e riposo di qualità contribuiscono a rendere il cane più resiliente. In un’ottica naturopatica, questo vuol dire lavorare sulle cause e non solo sui segnali visibili, aiutando l’organismo a mantenere il proprio equilibrio invece di intervenire solo quando qualcosa “non va”.

Lasciare che i cani siano cani richiede anche un cambiamento di sguardo da parte nostra. Significa rinunciare all’idea del cane perfetto e accettare un compagno con bisogni, tempi e caratteristiche proprie. Non è una rinuncia all’educazione o alla convivenza civile, ma un modo più autentico di costruirle.

Quando un cane può essere se stesso, diventa più sereno. E un cane più sereno è anche un cane con cui è più facile vivere. Forse, il vero atto d’amore non è chiedergli di adattarsi sempre a noi, ma imparare, almeno un po’, ad adattarci anche noi a lui.

(Il centro cinofilo Funny Dog è uno degli sponsor inserzionisti del gruppo editoriale Assisi News)

