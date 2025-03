Ad Assisi nasce AIMAS, l’associazione di appassionati di macchine agricole storiche

Sono un gruppo di appassionati, accomunati dall'amore per la storia dell'agricoltura e per i suoi iconici mezzi

Un rombo di motori d’altri tempi risuona tra le vie di Assisi, annunciando la nascita di una nuova realtà associativa: l’Associazione di Promozione Sociale AIMAS (Associazione Italiana Macchine Agricole Storiche). Un gruppo di appassionati, accomunati dall’amore per la storia dell’agricoltura e per i suoi iconici mezzi, ha dato vita a un progetto che mira a preservare e valorizzare il patrimonio culturale legato ai trattori e alle macchine agricole d’epoca. L’inaugurazione ha visto la partecipazione di cittadini, autorità locali e rappresentanti del mondo agricolo.

Tra i presenti, anche diversi collezionisti e restauratori da tutta l’Italia, pronti a condividere la loro esperienza e la loro passione.

Gianfranco Tardioli, decano e guida spirituale del gruppo, racconta con emozione il percorso che ha portato alla costituzione dell’Associazione, formalmente costituita il 23 aprile 2024: “AIMAS è il punto di arrivo di una passione che da anni coinvolge un gruppo di amici legati dallo stesso interesse per i trattori d’epoca. Da sempre le rievocazioni legate agli antichi lavori si sono svolte nel nostro territorio nel 2004 venne organizzata nella zona di Bastia e Assisi la prima rievocazione della trebbiatura. Fu poi la volta di altre iniziative a livello familiare, fino a quando nel 2006, ad Ospedalicchio, prese vita il primo raduno di trattori d’epoca con cinquanta mezzi agricoli”.

“Nel 2008 la manifestazione prese il nome di “Trattori in Festa” e con il supporto dell’Automotoclub Storico Assisano raggiunse una rilevanza nazionale e venne inserita tra le manifestazioni dell’ASI (Automotoclub Storico Italiano) che nel 2013 la scelse come sede del suo evento principale, l’ASI Tractor Show. Dopo varie partecipazioni ad Agriumbria e AgriCollina (Montecastrilli), l’ultima edizione si svolse nel 2019 con ospiti di caratura nazionale. Lo stop forzato a causa della pandemia – prosegue Tardioli – non ha spento l’entusiasmo di questo gruppo di amici che si è riunito di nuovo in AIMAS. Oggi è anche e soprattutto un punto di partenza per tante nuove iniziative future”.

L’associazione ha già collaborato con l’amministrazione comunale di Bastia Umbra: Il Sindaco Erigo Pecci ha ringraziato il Direttivo per la dedizione e l’impegno profuso dal gruppo in attività sociali che fanno bene a tutta la comunità. Anche il sindaco pro-tempore di Assisi, Valter Stoppini si è unito al coro, con un messaggio di incoraggiamento e sostegno. Maurizio Speziali, Presidente CATEU e ex presidente dell’ASI, sottolinea l’importanza del volontariato nella società moderna, un impegno per ogni persona ma che dà tante soddisfazioni.

Il vice Presidente, Paolo Ferracchiato, ringrazia Riccardo Aquilini, sindaco di Montecastrilli: “Invito tutti i presenti alla 56ma edizione di Agricollina (25-27 Aprile). Montecastrilli è il comune con la meccanizzazione agricola pro-capite più alta d’Italia. Ringrazio tutti e mi complimento per le attività di mantenimento delle radici storiche in questo territorio a forte vocazione agricola.

La governatrice dell’Umbria, Stefania Proietti, già presente in passato come Sindaco di Assisi, ha ringraziato i giovani che promuovono le nostre radici, la nostra cultura e il nostro domani. “Attraverso il mantenimento della memoria storica della cultura contadina si sviluppa quell’economia circolare a me tanto cara in quanto convinta ambientalista.” Il giovane presidente di Aimas, Michele Mela, molto emozionato, ha trasmesso a tutti i presenti la sua passione, che lo fa andare avanti in questa attività di promozione culturale insieme al vice Presidente, Paolo Ferracchiato, e a tutto il Direttivo. Fisarmonica, tra stornelli hanno chiuso la giornata dedicata alla presentazione dell’associazione AIMAS.

© Riproduzione riservata