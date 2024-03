Alla stazione di Assisi arriva il noleggio di e-bike e la ciclo-officina: li propone l’associazione Vi.Va.

Un noleggio di e-bike, le bici elettriche, e la ciclo-officina. Si arricchisce l’attività dell’Associazione di promozione sociale “Vi.Va. Partecipazione e Solidarietà” che dal mese di febbraio noleggia, dalla sede della stazione di Santa Maria Degli Angeli, anche biciclette elettriche. Sarà possibile noleggiare E-bike di ultima generazione per visitare in modo green e sostenibile il territorio e scalare con facilità il Monte Subasio e le salite più impegnative. A completamento dell’offerta, viene attivato il servizio di docce e spogliatoi, per pedalare senza pensieri. Innovativa e utilissima è la ciclo-officina, aperta a chiunque voglia mantenere in efficienza la propria bici e fare piccole manutenzioni in autonomia.

Ma non finisce qui: presso la stazione di Assisi, infatti, il progetto offre servizi di accoglienza turistica integrata, che riflette l’impegno concreto di VI.VA. verso la solidarietà e l’inclusione sociale. Non mancherà una collaborazione Speciale con YouMobility, il portale della mobilità a tutto tondo: insieme, VI.VA. e YouMobility, intendono condividere storie, prospettive e iniziative che celebrano la mobilità sostenibile e inclusiva. “Questa collaborazione – spiegano le due realtà – è più di una partnership formale; è un impegno condiviso a promuovere valori di solidarietà, condivisione e crescita all’interno e al di là della comunità di Assisi. Siamo fieri – aggiunge Luigi Marini, presidente di VI.VA. – di poter proseguire nel nostro percorso di inclusione, certi che i bisogni di ciascuno, messi in rete, si trasformano in opportunità reciproche di risposta e cambiamento”. Il valore aggiunto? “Siamo un’associazione di promozione sociale -spiega Luigi Marini- e ci occupiamo soprattutto di giovani con fragilità mentali, emotive e relazionali. Abbiamo attivato questi servizi per essere sostenibili ed offrire opportunità ai nostri giovani. Chi sceglierà i servizi alla Stazione aiuterà l’Associazione e i nostri Ragazzi!”

Questi i servizi che è possibile trovare alla sede di VI.VA al 1° binario della stazione ferroviaria di Assisi – Santa Maria degli Angeli:

Noleggio di e-bike, con docce e spogliatoi

Ciclo-officina

Accoglienza turistica anche per bisogni speciali

Accoglienza business con co-working light

Accoglienza pet friendly

