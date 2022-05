Ambra and Friends, ad Assisi un progetto, dedicato ai bambini rifugiati, di attività ludiche insieme a cani professionisti

Un sostegno importante per il benessere emotivo dei bambini e per il loro sereno inserimento nel nuovo contesto sociale

La guerra continua, la violenza è evidente negli occhi dei tanti bambini costretti a fuggire dall’Ucraina. Sono circa 35.000 i minori che hanno raggiunto l’Italia, perlopiù accompagnati da un solo genitore.

Nel clima di emergenza nasce ad Assisi l’iniziativa “Ambra and friends” a cura dell’associazione di promozione sociale Palindroma – umanità e altre animali. Con questo progetto, l’aps Palindroma sviluppa e coordina un servizio nazionale professionale di attività assistite con animali professionisti (AAA), a sostegno dei bambini rifugiati dalle zone di guerra sul territorio italiano e inseriti sia nell’accoglienza privata che in quella coordinata dalle Prefetture.

È proprio nella città di San Francesco che, presso il resort Valle di Assisi, si è tenuto il primo incontro con i bambini ospiti del territorio grazie alla collaborazione con Asd SpeedDog di Perugia, professionisti in Pet therapy (interventi assistiti con animali).

Conduttori e cani professionisti hanno incontrato, per un momento di gioco i bambini e le loro mamme dando così vita al progetto pilota, importante anche per comprendere al meglio le modalità di svolgimento delle attività per lo sviluppo del progetto su scala nazionale.

“Un giorno – racconta Anna Maria Di Santo, presidente di Palindroma – Ambra una cucciola spiritosa ed elegante cocker spaniel di quattro mesi, incontra Oleksiy, un bambino di 6 anni, proveniente da Lutsk. La chiusura e la titubanza del bambino si sciolgono davanti ad Ambra. In un solo istante è stata evidente tutta l’importanza del dialogo non verbale; Ambra ha aperto il volto di Oleksiy in un sorriso sereno. Da qui ci è nata l’idea di creare per i bambini rifugiati e per i loro nuovi amici, momenti di gioco e attività con cani professionisti, capaci di sollecitare in modo naturale emozioni positive.”

Il progetto rientra nelle Attività Assistite con gli Animali, ha finalità ludico ricreative e di socializzazione e mira al miglioramento della qualità della vita per i bambini già carichi di difficoltà e sofferenze.

Gli obiettivi del progetto sono: fornire ai bambini un momento di gioco e di svago aiutandoli ad “accantonare” per un po’ i brutti ricordi per inserirsi gradualmente nella società con meno disagi; creare momenti di condivisione con i bambini residenti, per facilitare l’inserimento e il coinvolgimento sviluppabile anche oltre lo spazio delle attività con gli animali; individuare i bisogni, le attitudini e i desideri del singolo e offrire un supporto all’apprendimento della lingua italiana.

Il progetto raggiungerà a breve il nord Italia grazie alla collaborazione con la Fondazione Arca di Verona e con il suo fondatore Cesare Avesani Zaborra.

Il progetto ha ricevuto il patrocinio della città di Assisi, dell’Organizzazione non Governativa Open Arms, della Fondazione Arca del Mediterraneo Onlus e della Misericordia di Assisi.

CONTATTI

Anna Maria Di Santo – 340 693 6552

Lorella Muzi – 3927885168

Facebook: https://www.facebook.com/ palindromaAPS

