Antonia Lopez Gonzalez ad Assisi per un incontro del circolo primomaggio

La dottoressa Tony racconterà la sua vita spesa in Amazzonia per assistere le comunità indigene

Una vita spesa in Amazzonia per assistere le comunità indigene. A raccontarla sarà la protagonista, Antonia Lopez Gonzalez, nel corso dell’incontro organizzato dal circolo culturale primomaggio in programma a Santa Maria Degli Angeli nella Sala Pro Loco, in Piazza Garibaldi 12, alle ore 20,45 del 25 febbraio.

Antonia Lopez Gonzalez (dottoressa Tony), medico specializzato in malattie tropicali, da 30 anni opera in Amazzonia per assistere le comunità indigene, raggiungibili solo con un’imbarcazione attrezzata da ospedale e laboratorio. Con la sua determinazione ha creato una rete di operatori sanitari che lavorano insieme a lei sulla barca ospedale. Pluripremiata per il suo impegno incentrato su altruismo e solidarietà, è anche ricercatrice di livello internazionale, attività che la vede impegnata con centri universitari europei in particolare contro il morbo di Hansen (lebbra) e la patologia di Jorge Lobo.

Formatasi all’Università dell’Estremadura, ha ampliato la sua formazione in Brasile; è anche un tecnico specializzato in programmi sanitari per la cooperazione allo sviluppo e in programmi di formazione sui processi di tossicodipendenza.

Ha fondato l’Associazione “Comitato Ipiranga”, una ONG orientata al lavoro di prevenzione sanitaria in Brasile e nella regione panamazonica. Attraverso la sua associazione offre borse di studio per i giovani della regione per dare continuità al lavoro.

Foto di subvertivo _lab | via Unsplash

