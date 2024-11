Avis Assisi festeggia la Festa del donatore 2024: il bilancio (foto)

La Festa del donatore 2024 dell’AVIS Assisi, tradizione arrivata alla 43esima edizione, è stata anche l’occasione per tracciare un bilancio dell’attività dell’associazione nel corso dell’anno. Al 30 settembre (i dati vengono aggiornati alla fine di ogni mese) i donatori Avis Assisi erano 923 (di cui 300 donne e 623 uomini) mentre le donazioni effettuate 1012 con obiettivo oramai dichiarato per l’anno in corso di arrivare a quota 1300, con uno sperato piccolo incremento rispetto all’anno precedente quando, al 31 dicembre, le donazioni erano state 1260 donazioni (di cui 1224 di sangue intero e 36 di plasma) con 132 nuovi donatori (tra 61 prime donazioni e 71 “riammessi”).

Quest’anno Mauro Fischi è stato premiato con “Oro con rubino”, massima benemerenza per la giornata assegnata dopo 30 anni d’iscrizione all’AVIS e l’effettuazione di almeno 60 donazioni o al compimento di 75 donazioni. Diverse anche le benemerenze oro (assegnate dopo 20 anni d’iscrizione all’AVIS e l’effettuazione di almeno 40 donazioni oppure al compimento di 50 donazioni) andate, durante la Festa del donatore 2024, a Claudio Piccioni, Sergio Santificetur e Francesco Schiantella. Più di 100 i donatori che comunque hanno raggiunto nell’ultimo anno un traguardo meritevole. Molteplici anche le persone, associazioni ed attività ringraziate dal presidente Avis Assisi per la particolare vicinanza mostrata negli ultimi 12 mesi: Comune di Assisi, Sacro Convento, Comitato Davide Piampiano, AIDO, Pro loco Viole e Rivotorto, Assisi Runners, Virtus Assisi Basket, Arma dei Carabinieri, CTF Medical, Miss Umbria Greta Narcisi, il fotografo angelano Roberto Vaccai, Cynthia e Diego Aristei, il professor Giuseppe di Biagio, i professori Claudia Apostolico, Elisabetta Berardi, Patrizia Peschechera, Federico Della Bina, gli infermieri e medici dell’Usl che operano presso il Punto di Raccolta di Assisi.

La mattinata del 27, dopo una veloce colazione alla quale è seguita la partecipazione alla celebrazione eucaristica presso la vicina Basilica Inferiore, si è conclusa con il pranzo al Windsor Savoia al quale hanno partecipato circa 160 persone. Presenti tra gli altri il Vice Presidente Vicario Avis Regionale Matteo Giannetti, il Presidente Avis Provinciale Giorgio Meniconi, dell’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Assisi Dott.Massimo Paggi e il presidente Avis Assisi, Avv.Gianmatteo Costa. “Siamo pronti per un nuovo anno di solidarietà e impegno. Invitiamo tutti i donatori, le loro famiglie, dopo questa giornata di ‘sosta’ e di ricarica, a riprendere l’importante cammino”, le parole del consiglio direttivo dell’associazione avisina assisiate. Per informazioni su come diventare donatori o per la prenotazione di una donazione è sempre attivo il numero dedicato 353.4313217, basta inviare un messaggio whatsapp e si verrà ricontattati. “Donare il sangue è importante – conclude l’associazione – perché la vita è un dono, donare rende migliori noi e ciò che ci circonda”.

© Riproduzione riservata