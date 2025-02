Avis Assisi promuove la donazione di sangue al liceo scientifico di Assisi (foto)

Il 10 il liceo scientifico annesso al “Convitto Nazionale Principe di Napoli” di Assisi ha ospitato una significativa iniziativa promossa dall’Avis Assisi, dedicata alla sensibilizzazione sulla donazione di sangue tra i giovani. L’evento ha visto la partecipazione del Dott. Massimo Paggi, del Presidente del sodalizio, Gianmatteo Costa, insieme ai ragazzi della consulta giovani regionale Umbria, Elisabetta, Tea e Gabriele.

L’obiettivo principale della giornata è stato quello di illustrare l’importanza della donazione di sangue e di promuovere le attività dell’associazione tra gli studenti. Durante l’incontro, i ragazzi hanno avuto l’opportunità di porre domande e approfondire la conoscenza sull’Avis e sul ruolo che essa svolge nella comunità. Secondo l’Avis Assisi, educare i giovani alla donazione di sangue è fondamentale per integrarli attivamente nella società e responsabilizzarli sul valore della solidarietà. “Crediamo che sia essenziale provare a partecipare alla formazione dei giovani quali futuri cittadini, offrendo loro la possibilità di contribuire in modo reale e concreto al bene comune”, ha affermato il Presidente Avv. Gianmatteo Costa durante l’evento.

La presenza attiva dei rappresentanti dell’Avis Assisi e il coinvolgimento dei ragazzi della consulta giovani regionale Umbria evidenziano l’impegno dell’associazione nel creare una cultura della donazione di sangue fin dalla giovane età. Eventi come questo non solo educano ma anche ispirano i giovani a diventare persone informate ed attive. L’Avis continuerà a promuovere iniziative simili per diffondere la consapevolezza e aumentare il numero di donatori, sperando così di contribuire nel garantire un approvvigionamento costante di sangue per chi ne ha bisogno.

L’evento di oggi al Liceo Scientifico di Assisi ha dimostrato che la collaborazione tra istituzioni educative e associazioni come l’Avis è fondamentale per il futuro di una cittadinanza solidale, pienamente cosciente anche dei propri doveri civici.

“Avis Assisi – conclude la nota – associandosi agli auguri per i da poco compiuti 150 anni del Convitto nazionale, ringrazia la dirigenza scolastica, il corpo docente, in special modo il Prof.Della Bina Federico facilitatore di questo incontro, e tutti i ragazzi che hanno voluto spendere un poco del proprio tempo per capire quale sia il nobilissimo scopo dell’associazione. Donare il sangue è naturale, aiuta gli altri, migliora noi e ciò che ci circonda.

© Riproduzione riservata