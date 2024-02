Avis di Assisi, bilancio positivo per il 2023: aumentano donazioni e donatori (foto)

Il 2024 dell’Avis di Assisi si apre con il bilancio del 2023 e con i ringraziamenti perché l’Associazione intitolata a Franco Aristei registra, grazie al costante impegno dei donatori e dei volontari ed al sostegno di altre associazioni, un buon incremento nelle donazioni di sangue e nel numero di donatori rispetto all’anno precedente che già vedeva numeri in miglioramento.

Alla data del 31.12.2023 sono state registrate 1260 donazioni (di cui 1224 di sangue intero e 36 di plasma) e 132 nuovi donatori (tra 61 prime donazioni e 71 “riammessi”) per un numero complessivo di 961 al 31.12.23 donatori Avis Assisi. L’incremento seppure può sembrare marginale, pari a circa un 1,2%, è letto molto positivamente dalla locale compagine avisina poichè conferma una buona situazione donazionale, che si sta consolidando, con una tendenza al miglioramento. “Particolarmente positivo – dice l’Avis di Assisi – in controtendenza rispetto agli altri anni, è stato il periodo estivo in cui si sono avute circa il 30 % delle donazioni; segno che i nostri donatori hanno pur rinunciato a qualche momento di ferie, hanno sopportato il caldo intenso ma non si sono scordati di chi ha sempre reale ed urgente bisogno di sostegno”.

Anche dicembre è stato un mese significativo in positivo “in quanto – dicono dall’Avis di Assisi – si è toccato il numero di 117 donazioni malgrado il momento di massima diffusione dell’influenza (e del ritorno del Covid) che ha costretto a casa molti nostri donatori che già avevano prenotato. Ciò grazie anche ad una giornata di donazione straordinaria che ha visto il 22 dicembre 25 donatori dedicare il loro tempo ed il loro braccio in favore del bene comune e grazie anche ad un altrettanto importante gesto degli Assisi Runners che ben in 20 si sono attivati il 23 dicembre per poter contribuire alla nobile causa. Sinceri ringraziamenti vanno poi alla locale Amministrazione Comunale ed alla Compagnia dei Carabinieri di Assisi che costantemente hanno fatto sentire la propria vicinanza alla compagine avisina rafforzandone l’impegno”.

Parimenti importante il sostegno ricevuto da associazioni come Virtus Assisi e Società Culturale Arnaldo Fortini, oltre alla Miss Umbria in carica, Greta Narcisi, che spontaneamente si è prestata a testimonial della campagna “La vita è un dono” che Avis di Assisi, insieme alle Avis di Bastia umbra, Bettona e Cannara sta portando avanti in particolare nelle scuole secondarie del comprensorio. Gianmatteo Costa, presidente della Franco Aristei, “esprime pertanto la propria soddisfazione sottolineando al contempo tuttavia anche l’importanza di non rallentare il passo: “Siamo estremamente fieri dei nostri donatori e grati per il supporto da tutti ricevuto finora ma dobbiamo provare a fare di più. Il nostro obiettivo è continuare a crescere visto che ce ne sono tutti i presupposti. Ricordiamo che ogni numero, ogni unità di sangue donata non è mera statistica ma per coloro che ricevono questa “rossa vita” un sorriso in più, un abbraccio in più, anche solo un breve periodo in più da poter trascorrere con i propri cari. L’aumento delle donazioni e dei donatori ci rincuora, è il risultato di un impegno costante di una comunità ma c’è ancora molto lavoro da fare; importante sarà l’aiuto di tutti coloro che vorranno e potranno contribuire”.

L’appello dell’Avis di Assisi si rivolge infine a chi è in grado di donare, perché ogni singola donazione ha fatto, fa e farà, concretamente, la differenza. Per ulteriori informazioni, contatti e per prenotare una donazione si può contattare il numero 353.4313217 (anche solo a mezzo messaggio WhatsApp) oppure chiamare lo 075.812025 giovedì e sabato mattina dalle ore 9,00 alle ore 12,00 martedì, giovedì e sabato pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 19,00. “Un ringraziamento speciale – conclude la nota di Avis Assisi – a tutti i donatori, volontari di AVIS perché continuano a dare speranza a chi ne ha bisogno. Donare il sangue è giusto, naturale, arricchisce la comunità in cui viviamo e ci migliora”.

