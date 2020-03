Buon compleanno Magnifica Parte de Sotto, iniziativa il 6 marzo 2020

Buon compleanno Magnifica Parte de Sotto è il titolo dell’appuntamento in scena il 6 marzo 2020, dalle 20, al Palazzo Monte Frumentario (ingresso Vicolo degli Esposti). In programma “La riscoperta dei Rioni”, un aperitivo e a seguire la cena.

“La riscoperta dei Rioni” è il titolo del mini-convegno a cura di Giuseppe Di Biagio, Carla Gambacorta, Prospero Calzolari. “I relatori – si legge in una nota della Parte de Sotto – ci guideranno in un viaggio alla riscoperta dell’araldica dei nostri Rioni: San Pietro, San Francesco, San Giacomo. I Rioni sono il cuore vivo della Parte de Sotto, per questo ci sembra doveroso dedicare un momento per il racconto e la spiegazione dei simboli che ci rappresentano, poiché conoscerne la storia significa capire chi siamo”.

Alle 21 Buon compleanno Magnifica Parte de Sotto vede invece la Cena di Parte a cura dei tre rioni (San Francesco, antipasto; San Pietro, il primo, e San Giacomo, secondo. Il dolce è a cura del Magnifico Consiglio). Durante la cena sarà proiettato “LA NOSTRA STORIA IN PROIEZIONE”, un viaggio alle radici della nostra storia, saranno proiettati filmati di bandi, spezzoni di scene e cortei a partire dagli anni ‘80.

Sempre nell’ambito della serata, la Presentazione progetto: “Racconti mai scritti”. “Giovani partaioli – anticipa la Magnifica – saranno incaricati di raccogliere le testimonianze, i racconti dei “saggi” della nostra Parte. Il progetto si basa sulla convinzione che la memoria del passato sia un bene prezioso da custodire e preservare; l’eredità culturale che ha tracciato la nostra storia e che definisce oggi la nostra identità. Le memorie saranno poi raccolte in un volume che sarà presentato a tutti i partaioli il prossimo anno”.

“Durante la cena – conclude la nota – sarà possibile acquistare le bandiere di Parte e, da quest’anno, anche quelle dei Rioni da esporre per le nostre vie durante il periodo della festa. Il costo della cena è di 12 euro, biglietti in vendita nei negozi di Mione e Marcella e al Bar Bibiano”.