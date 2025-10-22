Cambiano i vertici dei Rioni del Palio del Cupolone: tutti i nomi

(Flavia Pagliochini) Cambiano i vertici dei Rioni del Palio del Cupolone, per il triennio 2026-2028: di seguito tutti i nomi e le cariche.

Per quanto riguarda il Rione Del Campo, all’unanimità Danilo Truffarelli è stato eletto nuovo capitano; Alessia Cammerieri è la sua vice capitano. Consiglieri e responsabili vari di settore sono Michela Tosti, Anna Solla, Gabriele Giorgetti, Anna Pellegrini, Giusy Napolitano, Erika Castaldo e Sara Pepsini, Giordano Pergalani, Simone Pasqualoni, Diego Mendez, Alessia Cammerieri, Daniela Cammerieri, Rita Procacci, Eni Feher, Ylenia Capodicasa, Alessandro Polzoni e Thomas Fancelli. “Sono felice di ricoprire questo ruolo, ringrazio tutti i consiglieri per la fiducia che mi hanno voluto dare. Onorerò l’impegno e darò il massimo per portare il primo palio della storia nel rione blu di Santa Maria degli Angeli”, le parole di Truffarelli. Per quanto riguarda invece il Rione Ponte Rosso, nuovo capitano è Monia Discepoli, ed Erika Grimani la sua vice. Consiglieri Salvatrice Perolini (Salvina), Valerio Graziano Zedda, Luca Chioccolini, Gianluca Bergamasco, Valentina Discepoli (tesoriere), Barbara Paggi (segretaria), Filippo Peruccaccia, Arianna Piampiano, Maria Cristina Lollini (CriCri), Katia Pellegrini, Tania Rosignoli, Alfredo Giammaria, Andrea Giammaria, Pietro Chiappini, Luciano Sorbelli, Giacomo Affricani, Fabrizio Benincampi. “Ringrazio a nome di tutto il consiglio i rionali che ci hanno accordato la loro fiducia. Come sempre ci impegneremo al massimo, con energia e passione, in collaborazione con gli altri rioni, per la buona riuscita delle prossime edizioni della festa”, le parole della capitana. Infine, Roberto Catanossi è stato riconfermato nel ruolo di Capitano del Rione Fornaci; sarà affiancato dal vice capitano Roberto Falcinelli, oltre al Segretario Francesco Febraro e al Tesoriere Mary Jo Siliveri. I 23 consiglieri (il numero più elevato di sempre) che si dedicheranno alla vita rionale sono – oltre ai vertici – Fabio Barbabietola, Chiara Battistoni, Silvia Brufani, Agnese Catanossi, Arianna Catanossi, Cinzia Catanossi, Mara Codignoni, Lorenzo Dionigi, Francesco Febraro, Laura Martini, Angelica Maurizi, Giulia Masci, Sabrina Nannolo, Riccardo Neri, Guendalina Passeri, Maria Stella Passeri, Elisabetta Piselli, Maria Giovanna (Mary Jo) Siliveri, Alessandro Siragusa e Mauro Stomaconi. “Tante belle cose bollono in pentola e la nostra forza è la partecipazione. Aspettiamo tutti i rionali e chiunque voglia scoprire la nostra festa, per unirsi all’organizzazione della prossima edizione”, le parole del capitano.

