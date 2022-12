Cantori di Assisi – Punto Rosa: successo per la serata di beneficenza

I Cantori di Assisi anche per i più deboli: è il senso del connubio con l’Associazione Punto Rosa volto a concretizzare supporti adeguati per garantire figure specialistiche di riferimento per donne operate di tumore al seno.c” Siamo alla 3° edizione di una serata di solidarietà verso questa Associazione così attiva nel territorio – precisa il Presidente dei Cantori di Assisi Andrea Brozzi – e proseguiremo ancora, ben lieti, proprio perché la musica, il canto, uniscono, includono, confortano con quella potenza universale che i Cantori di Assisi hanno espresso da oltre sessant’anni e la solidarietà non può mancare “.

Al centro dell’evento tutte le arti: la musica antica e moderna, l’arte pittorica di artisti di risonanza regionale che hanno donato le loro opere oggetto di una estemporanea dal tema ” Rinascita da Assisi “, oltre alla bellezza. Dieci gli artisti: hanno fissato i loro nomi con i simboli del Punto Rosa sullo sfondo della città e la gara di solidarietà che ne è derivata nel corso della serata a Casa Leonori ha concorso a raggiungere l’obiettivo dell’evento, grazie anche a cittadini, istituzioni, entusiastici imprenditori del territorio.

“Tutto era stato preceduto da una serata al Teatro Lirick – aggiunge Silvana Pacchiarotti Presidente Punto Rosa Assisi – con un gruppo di donne protagoniste dell’Associazione nello spettacolo ‘Nel Giardino di Clori’, nel nostro teatro da 1000 posti completamente esaurito. Ringrazio tutti, Cantori in primis e quanti, anche dalle istituzioni, hanno portato il loro omaggio. Un pensiero particolare alla Presidente della Regione dell’Umbria Donatella Tesei, che ci ha onorato della sua presenza insieme al Vice Sindaco di Assisi Valter Stoppini, il Presidente del Consiglio Comunale di Assisi Donatella Casciarri, il Presidente del Consiglio Comunale di Foligno Lorenzo Schiarea, il Consigliere Comunale di Bastia Umbra Luigi Errico. Un grazie particolare alla gentilissima signora Vittoria, direttrice di Casa Leonori e al Suo staff, ai ragazzi dell’Istituto Alberghiero di Assisi guidati dalla Professoressa Claudia Apostolico e alla dirigente scolastica Bianca Maria Tagliaferri “. (link diretto al video)

