Carnevale 2025, ad Assisi doppia festa e grande successo per i più piccoli (foto)

Carnevale 2025 con tante feste ad Assisi, per grandi e piccoli, nel segno di una nutrita partecipazione.

Grande successo per la terza edizione della festa “Carnevale in maschera” organizzata dalla società culturale Arnaldo Fortini. Tantissime persone si sono date appuntamento sabato scorso nei prestigiosi locali del palazzo di Monte Frumentario per una serata all’insegna del divertimento. I costumi e le maschere sono stati i veri protagonisti della serata grazie anche alle musiche e i suoni della Ufo Discoteca e di Dj Prez che hanno letteralmente scaldato la serata. La giuria dopo attenta valutazione ha premiato come “Migliore Maschera” Pietro Maccabei, “Miglior Trucco” è invece andato a Silvia Vignati e Mauro Baglioni. La “Migliore Coppia” è risultata essere Rafka Fayad e Giorgio Morosi. Infine Il piccolo gregge con il pastore Pierluigi De Angelis composto Marisa Baldelli, Cinzia Mantovani, Ella Stefanini, Lina Franquillo, Dede Stefanini, Meri Cerasoli si è aggiudicato il premio come “Migliore Gruppo”. Ai vincitori cene e cesti regalo offerti dai ristoratori e commercianti di Assisi.

Grande successo anche per la Festa di Carnevale 2025 dei Bambini organizzata dalle mamme di Assisi e svoltasi giovedì 27 febbraio, presso la Sala delle Volte di Assisi, sotto la Piazza del Comune. L’evento ha visto protagonisti tanti bambini con musica e giochi, nel segno di una sana socializzazione. (Assisi News ha anche un sito dedicato agli eventi, www.assisieventi.it)

Foto fornite dagli organizzatori delle due manifestazioni

© Riproduzione riservata