Celebrazioni del 4 Novembre, a Viole si festeggiano i 70 anni della Sezione ex Combattenti

Appuntamento domenica 10 novembre alle 10.30 nell'ambito delle ricorrenze per la Festa dell'Unità Nazionale e delle forze armate

Il 4 novembre l’Italia ricorda la fine della Prima Guerra Mondiale con la Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate 2024, ricorrenza legata alla Prima Guerra Mondiale: il 3 novembre 1918 fu firmato l’armistizio, entrato in vigore il giorno dopo, fra Italia e Impero austro-ungarico, che pose fine al conflitto mondiale.

Tra gli appuntamenti organizzati ad Assisi – qui il programma – quello del 9 novembre alle 10.30 a Viole – San Vitale, nella sede della locale Pro Loco. Una ricorrenza particolarmente sentita visto che – ricordano Ivano Bocchini, presidente della Pro loco, e Pietro Capitanucci, rappresentante associazione Combattenti e Reduci di San Vitale – esattamente settanta anni fa, nel novembre del 1954, per la prima volta nella storia della nostra comunità, si celebrava la messa al cospetto del monumento ai caduti delle due guerre. Al tempo la Sezione ex combattenti di San Vitale era giovanissima: l’atto ufficiale della sua costituzione era stato firmato il 6 marzo dello stesso anno, alla presenza di tutti gli ex combattenti di Viole, riuniti nella sala parrocchiale SS Regina delle Rose. Onorare il ricordo dei giovani compaesani caduti e avere cura del monumento: i suoi compiti, da statuto. Interpretando il desiderio delle famiglie del paese, a settembre dello stesso anno, l’Associazione chiese a Don Lamberto di celebrare la messa al monumento e questi ottenne l’approvazione del vescovo, monsignor Placido Nicolini. Da quel giorno, ogni anno la celebrazione dell’Eucaristia al monumento ha tenuto viva la fiammella del ricordo dell’olocausto di questa antica gioventù/del sacrificio fatto dalla frazione durante le guerre”.

Foto di Isaac Maffeis | via Unsplash

