Concerto musicale “F. Morlacchi” di Cannara, quarto posto alla gara internazionale Flicorno d’Oro

Prestigioso riconoscimento per il Concerto Musicale “F. Morlacchi” di Cannara classificato 4° al Flicorno d’Oro, concorso internazionale svoltosi lo scorso weekend.

Il 24 marzo, il Concerto Musicale “F. Morlacchi” di Cannara ha brillato al 24° Concorso Internazionale per Bande Flicorno d’Oro di Riva del Garda. Nonostante la competizione agguerrita tra formazioni provenienti anche da stati europei e non, la banda ha ottenuto un eccezionale quarto posto nella terza categoria, con un punteggio di 87,33 su 100.”Questa – spiega Andrea Mercanti, presidente della Banda di Cannara – è stata la terza partecipazione del gruppo a un concorso di tale livello e prestigio europeo. Sessanta bande si sono sfidate in cinque categorie, offrendo un’esperienza formativa ed emozionante per i musicisti. Per mesi, ci siamo preparati intensamente per i brani “Winter Tour” di Angelo Sormani e “Sifr” di Marco Somadossi, direttore artistico del concorso. Il merito del successo va alla guida esperta del maestro Francesco Verzieri, all’organizzazione impeccabile. I membri della banda – conclude Mercanti – hanno dimostrato passione e dedizione, portando con orgoglio il nome di Cannara e dell’Umbria su un palcoscenico internazionale. Il loro traguardo è una testimonianza del loro talento e del loro impegno per l’eccellenza musicale”.

La banda nasce nel 1843 col nome di Società Filarmonica ad opera di dieci giovani cannaresi sotto la direzione di Antonio Capodacqua, maestro di Cappella di Spello (Perugia). Sostenuta dal municipio, ottiene l’approvazione ufficiale il 24 ottobre 1846, mediante un rescriptum del card. Giuseppe Mezzofanti, prefetto della Sacra Congregazione degli Studi nello Stato Pontificio, che ne approva anche il Regolamento organico. Tra le sue prime sortite solenni, va ricordata quella del 7 maggio 1857 a Spello, in occasione della visita in Terra umbra di papa Pio IX. Tra Otto e Novecento questa Banda raggiunge grande fama nella regione, tanto da essere chiamata a solennizzare alcuni avvenimenti d’eccezione, come a Perugia, per l’inaugurazione del monumento a Vittorio Emanuele II (settembre 1890). Si esibisce ad Assisi nel I Centenario per il ritrovamento del corpo di S. Francesco e in occasione delle feste commemorative del VII Centenario del Terz’Ordine Francescano (ottobre 1920); a S. Maria degli Angeli per il VII Centenario del transito di S. Francesco (agosto 1926). Tutta la storia su www.bandamusicalecannara.it

