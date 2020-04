Coronavirus, i conti correnti regionali e locali per aiutare i volontari

La Giunta regionale dell’Umbria ha attivato un conto corrente per la raccolta di donazioni finalizzate a sostenere gli interventi per contrastare gli effetti dell’emergenza coronavirus. Il conto è intestato a Regione Umbria e denominato “Donazioni per emergenza COVID-19 Umbria 2020”, IBAN: IT 84 W 02008 03033 000105889866.

Oltre a quello della Regione Umbria il Comune di Assisi si fa promotore di una concreta iniziativa di solidarietà, attivando un nuovo conto corrente presso la Tesoreria comunale Monte dei Paschi di Siena S.p.A. denominato ‘Comune di Assisi per emergenza Covid-19’ (IBAN IT75L0103038270000000188989) su cui indirizzare le donazioni che possono arrivare da parte di privati, di aziende e di associazioni al fine di contrastare gli effetti diretti e indiretti dell’emergenza coronavirus. Tutti i Consiglieri Comunali e la Presidente del Consiglio hanno all’unanimità deciso di devolvere i gettoni di presenza delle sedute consiliari. Una decisione adottata all’unisono senza differenze di appartenenze e colori politici e questo testimonia che quando accadono calamità come quella che stiamo vivendo il senso etico prevale su tutto il resto, comprese le divisioni e le polemiche.

A Bastia Umbra, invece, è operativo il conto corrente intestato a: Comune di Bastia Umbra Emergenza Covid 19, IBAN IT 40 K 01030 38280 000001594965 – Banca Monte Dei Paschi di Siena per le donazioni a favore delle Associazioni di Volontariato di Bastia Umbra, per l’acquisto di beni, dispositivi di sicurezza, attrezzature e materiali, tutti contributi ogni giorno più necessari per contrastare l’emergenza coronavirus. I consiglieri, gli assessori, il presidente del consiglio e il sindaco doneranno gettoni di presenza e quota delle indennità, “un piccolo gesto per iniziare questa raccolta, perché la solidarietà in questo momento combatte il virus e alimenta la vita”, spiega la nota del Comune.