Ente Palio J’Angeli 800, Moreno Massucci confermato presidente: il nuovo direttivo

Il 30 Ottobre 2022, presso il Palazzetto “Capitano del Perdono” in Piazza Garibaldi, è stato presentato il nuovo Consiglio Direttivo dell’Ente Palio J’Angeli 800 per il triennio 2023-2025.

Dinanzi ai Consigli dei tre Rioni, il Presidente Moreno Massucci, confermato per il secondo mandato, ha presentato la nuova composizione dell’Ente che organizzerà il Palio del Cupolone delle

future edizioni.

Erano inoltre presenti alla riunione il Sindaco del Comune di Assisi Stefania Proietti, il Presidente della Proloco Francesco Cavanna e il vice Presidente dell’Associazione Priori del Piatto di Sant’Antonio Abate Antonio Russo. Il nuovo Consiglio Direttivo, presieduto da Moreno Massucci, sarà composto da: Eleonora Strada, Pietro Tosti, Laura Servi, Massimo Pizziconi, Giuseppe Dionigi, Pino Rea, Eraldo Martelli e dai tre Capitani dei Rioni: Roberto Catanossi del Rione Fornaci, Gianluca

Bartolucci del Rione Ponte Rosso e Daniele Fucili del Rione del Campo. L’Ente nasce con l’obiettivo di organizzare il Palio del Cupolone nel

mese di Giugno, creando e migliorando la sinergia tra i tre Rioni, che solo durante la competizione della gara si sfideranno portando in Piazza Garibaldi la storia dell’800 Italiano con Cortei, Spettacoli e Giochi dell’Epoca.

