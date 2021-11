Giornata del donatore 2021, anche l’Avis di Assisi in festa

Leggero aumento per donatori e donazioni dopo il crollo del 2020

Domenica 7 novembre l’AVIS comunale di Assisi ha celebrato Giornata del donatore 2021, iniziativa arrivata alla 40′ edizione. Dopo la messa nella chiesa di Rivotorto a cui hanno partecipato le Avis consorelle di Osimo e Spina di Perugia, l’Avis provinciale e regionale, si è svolta la consegna delle benemerenze ai donatori più meritevoli. Il Presidente Gianmatteo Costa, nel suo saluto di benvenuto, ha illustrato la situazione della sezione: 830 donatori iscritti, 611 donatori che hanno donato nel corso dell’anno, 850 le donazioni fino ad oggi, 62 nuovi donatori. Dati positivi soprattutto considerando il periodo dal quale stiamo uscendo che indicano una ripresa lenta ma costante dell’attività del centro raccolta sangue.

Alle celebrazioni per la Giornata del donatore 2021 è intervenuto il sindaco Stefania Proietti che ha ringraziato l’associazione per l’opera meritoria che svolge a favore della collettività , assicurando anche l’appoggio dell’amministrazione alle attività della sezione. Toccante è stata la testimonianza di Giovannina Ascani, memoria storica dell’Associazione, che ha ripercorso le tappe della vita della sezione, dalla sua fondazione avvenuta nel 1980 per opera di Franco Aristei, a cui la sezione è intitolata e di pochi altri volontari, ha ricordato le difficoltà incontrate e superate nel corso del quarantennio ed ha menzionato i presidenti che si sono succeduti. Al termine dell’incontro è seguito il pranzo presso il ristorante Villa Verde di Rivotorto.

Avis Assisi ricorda che è possibile donare al centro di raccolta fisso sangue dell’ospedale di Assisi tutti i giovedì e venerdì, dalle ore 7 alle ore 9 (e anche l’ultimo sabato di ogni mese). Per prenotare è possibile telefonare al numero 334.6729421 dal lunedì, martedì e giovedì dalle 10 alle 13, mercoledì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 e venerdì dalle 14 alle 17.

