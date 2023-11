Giornata del donatore 2023, l’Avis Assisi festeggia i suoi 43 anni di vita (foto)

Domenica 29 ottobre l’Avis Comunale di Assisi “Franco Aristei” ha festeggiato i propri 43 anni di vita insieme ai propri soci-donatori, ed in particolare quelli che durante l’anno hanno raggiunto un numero di donazioni significativo, familiari ed amici. I partecipanti alla Giornata del donatore 2023 si sono ritrovati alle 9,30 di fronte al palazzetto del Capitano del Popolo in Santa Maria degli Angeli per poi portarsi al Caffè Biagetti dove a tutti i presenti è stata offerta una sana colazione; la mattina è poi proseguita con una celebrazione religiosa nella basilica di S.Maria degli Angeli terminata la quale le donatrici, i donatori ed i loro familiari si sono ritrovati presso la sede della Proloco di S.Maria per i saluti delle autorità: il Vice Sindaco Valter Stoppini, l’assessore Dott.Massimo Paggi per l’amministrazione comunale, il, consigliere regionale Avis Grosso Marco, il vicepresidente Avis Provinciale Paolo Tagliavento, il presidente ANFI Dott.Giovanni Granato.

Presenti aalla Giornata del donatore 2023 nche delegazioni dell’Avis di Osimo (con la cui Presidente, Dott.Francesca Petrucci, si è rinnovata l’amicizia a fondamento del gemellaggio oramai quindicennale), Pescina, Bastia Umbra, Magione, S.Feliciano, Torgiano, Trevi e Tuoro sul Trasimeno. Nella successiva relazione dell’avvocato Gianmatteo Costa, Presidente Avis Assisi, è stata poi sottolineata una positiva tendenza per le donazioni nella città serafica non potendo però considerarsi questo un motivo di rilassamento ma anzi stimolo per tutti, consiglio direttivo, donatori e cittadinanza, per un miglioramento poiché ve ne sono le potenzialità.

Presentata una nuova campagna di sensibilizzazione che vede destinatari soprattutto gli istituti scolastici del territorio: “la vita è un dono”.

Un passaggio è stato anche destinato alla presentazione ai donatori di un altro progetto, già avviato, “riaccendi la vita” che vede l’Avis di Assisi partecipe di una rete composta da molte altre realtà associative del territorio a favore dei più fragili; ad illustrarne i contenuti la consigliera comunale Laura Pizziconi.

Momento centrale della mattinata, la premiazione dei donatori che negli ultimi mesi hanno raggiunto importanti traguardi. Di seguito i riconoscimenti più elevati conferiti nella circostanza:

oro-smeraldo (dopo 40 anni d’iscrizione all’Avis ed almeno 80 donazioni oppure al raggiungimento di 100 donazioni): Capece Alessandro, Tofi Adriano;

oro-rubino (dopo 30 anni di iscrizione all’avis con almeno 60 donazioni oppure al raggiungimento di 75 donazioni): Biancardi Luca, Donati Luigi, Speziali Roberto e Tosti Morena;

oro (dopo 20 anni di iscrizione all’Avis oppure al compimento di 50 donazioni): Angelucci Luciano, Balducci Maurizio, Boccali Roviglioni Mirko, Bocchini Michele, Costa Gianmatteo, Lombardi Fabiana, Maccheroni Claudio, Marchetti Leonardo, Migliosi Carlo, Preziosi Gianluca, Pucciarini Elide. Più di 120 i donatori aventi diritto ad una “benemerenza”.

È seguito il pranzo al ristorante Bellavista, con oltre 140 i partecipanti al pranzo durante il quale il consigliere donatore Sergio Baldelli è stato omaggiato dal Consiglio tutto dell’Avis di Assisi di una targa a ringraziamento del tempo che da anni normalmente dedica all’associazione nonché per aver donato il proprio sangue con continuità sino al momento ultimo per legge previsto. Brindisi finale all’Avis Comunale di Assisi “Franco Aristei”.

“Siamo pronti per altri 12 mesi di attività. Come per lo scorso anno, pur ottenuti risultati incoraggianti, il Consiglio direttivo dell’Avis di Assisi tiene a ricordare come sia fondamentale la partecipazione di nuovi donatori per poter sperare di continuare ad operare tangibilmente in favore del Bene comune. Un cambio generazionale continuo è indispensabile”, conclude la nota Avis, ricordando che per le prenotazioni, obbligatorie sia per le donazioni di sangue che per i primi esami utili a verificare la propria possibilità di diventare donatori, ci si può facilmente rivolgere, anche solo con un messaggio WhatsApp (specificando nome, cognome e giorno in cui si vuole prenotare), allo 353.4313217; la segreteria dell’Avis di Assisi (attiva giovedì e sabato mattina nonché martedì, giovedì e sabato pomeriggio) procederà alla prenotazione od eventualmente ricontatterà l’interessato per le informazioni che dovessero essere utili.

