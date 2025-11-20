Il premio Samaritano 2025 si tinge di blu, bianco e rosso: andrà al giovane quindicenne francese Nathan

Sabato 22 novembre 2025, a partire dalle ore 10,00, a Petrignano d’Assisi, avrà luogo la cerimonia di premiazione della XXXIII edizione del Premio europeo per la solidarietà stradale “Il Samaritano”, intitolato alla memoria di Giancarlo Tofi, giovane imprenditore petrignanese il quale, il 12 ottobre 1972, perdeva la vita mentre, con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, veniva travolto e ucciso da un’auto nel momento in cui stava soccorrendo un ciclista caduto sulla carreggiata, così sacrificando la propria vita ai più nobili ideali di solidarietà. Il premio Samaritano 2025 andrà al giovane francese Nathan, che nel Natale del 2023 ha salvato madre e sorella rimaste intrappolate nell’auto finita in un corso d’acqua.

“Luminoso esempio di elette virtù civiche, spinte fino all’estremo sacrificio – si legge nelle spiegazioni del Premio Samaritano 2025 – Giancarlo Tofi con la sua morte provocava la più viva commozione e il più intenso dolore sia per la scomparsa dell’uomo che si era più volte caratterizzato per generosità, umanità e per il suo animo profondamente caritatevole, sia per la dinamica dei fatti. Alcuni dei suoi più cari amici e ammiratori creavano un organismo ad hoc denominato “Comitato Il Samaritano”, che deliberava: in primis, di intitolare un premio alla memoria dell’Eroe; di denominarlo Premio europeo per la solidarietà stradale “Il Samaritano” – Trofeo Giancarlo Tofi; di attribuire annualmente il premio (costituito da un’opera bronzea raffigurante un uomo che soccorre una vittima della strada) a una persona della Comunità (ora Unione) Europea, che si sia particolarmente distinta nel salvare vite umane a seguito incidenti stradali; di conferire alla mamma di Giancarlo Tofi – che nel frattempo era stato insignito, dal Presidente della Repubblica Italiana, della Medaglia d’Argento al Valor Civile “alla memoria” – l’attestazione della prima edizione, svoltasi nel lontano 1° giugno 1974”.

Per il premio Samaritano 2025 la Commissione esaminatrice, alla quale il Comitato di Petrignano affida l’onere della scelta del premiando, ha inteso gratificare il nobile gesto realizzato dal giovane Nathan, cittadino francese all’epoca tredicenne, il quale, nel tardo pomeriggio del giorno di Natale del 2023, a Cessenon-sur-Orb (Francia), salvava da morte certa la madre Jessica e la sorellina Carla rimaste intrappolate all’interno della loro autovettura precipitata in un corso d’acqua. Tale circostanza veniva ampiamente diffusa dai mass media francesi, e la famiglia ha anche partecipato, nel tempo, a diverse trasmissioni delle reti televisive transalpine. Al giovane, il Prefetto del Dipartimento dell’Hérault (Regione dell’Occitania) tributava il Primo Premio Dipartimentale al Dovere Civico.

Nel corso degli anni il “Samaritano” è stato attribuito a quattordici italiani, a diciotto cittadini di vari Paesi dell’UE e a uno statunitense, la stragrande maggioranza dei quali sconosciuti, ma anche celebrità, quali il cantante Drupi e il pilota di Formula 1 Arturo Merzario, quest’ultimo per aver salvato la vita al collega Niki Lauda nel corso del Gran Premio di Germania del 1976; giovani e meno giovani, ragazzi e bambini; civili e militari, carabinieri italiani e agenti di polizia di mezza Europa. La storia più straziante è da considerarsi, senza ombra di dubbio, quella che ha avuto per protagonista Eugenio Fumagalli, tassista di Albiate, in provincia di Monza Brianza (Italia), al quale veniva tributato “Il Samaritano” 2019 “alla memoria”. Questi, la notte del 13 gennaio 2019, alla guida del suo taxi, a fine turno, lungo una strada provinciale, prestava soccorso a due fidanzati che erano rimasti bloccati nella loro auto incidentata. Tale gesto, però, gli costava la vita, in quanto veniva travolto e ucciso da altri mezzi in transito.

Molti premiati sono stati invitati a note trasmissioni televisive, quali “Pronto, Raffaella”, “Uno Mattina”, “I Fatti Vostri” ecc.

Nel 2023, in occasione del Cinquantesimo anniversario della nascita del premio, è stato realizzato un volume commemorativo, mentre, nel 2024, è stata allestita una mostra fotografica e documentale presso la Galleria delle Logge di Assisi, messa a disposizione dalla locale Amministrazione comunale. Nell’edizione del 2024 è stato premiato un coraggioso vigile del fuoco di Milano. Attualmente, fanno parte della Commissione esaminatrice insigni docenti universitari, scrittori, giornalisti, imprenditori, ufficiali e funzionari delle forze dell’ordine, sacerdoti e altre personalità, tra cui il presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, il sindaco di Assisi, Valter Stoppini, e la signora Lia Sabatini, vedova del compianto dottor Vittorio Trancanelli, dichiarato Venerabile Servo di Dio da Papa Francesco nel 2017. L’elenco completo è il seguente: Maurizio Baglioni, Massimo Boccucci, Tiziana Bonaceto, Sergio Casagrande, Don Carlo Cecconi, Fra Giulio Cesareo, Emanuela Cesaretti, Angelo Chiuchiù, Adriano Cioci, Mons. Anthony Figueiredo, Flaminio Flavi, Marta Freddii, Daris Giancarlini, Paola Gualfetti, Vittorio Jervolino, Federico Malizia, Stefania Proietti, Rossano Rossi, Lia Sabatini, Silvana Salciarini, Carmelita Setteposte, Valter Stoppini, Marco Tofi, Monia Venturini e Alessio Zucchini. Il “Comitato Il Samaritano”, nell’augurarsi che alla cerimonia di consegna del premio Samaritano 2025 presenzino l’Ambasciatore e il Console Generale di Francia, ha comunicato che hanno già assicurato la loro partecipazione il dottor Gabriele Galatioto, Console Onorario della Repubblica Francese in Umbria, e le massime autorità civili, militari e religiose della Regione.

