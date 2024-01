Lotteria Porta un sorriso ai bambini di Gerico 2024, estratti i biglietti vincenti: i numeri

Svelati domenica pomeriggio a Santa Maria degli Angeli, in un clima festoso e amicale, i numeri vincenti della lotteria di beneficenza “Porta un sorriso ai bambini di Gerico 2024”.

uesti i biglietti e i premi della lotteria: 1° Buono omaggio per una persona, non nominativo, per un viaggio in Terra Santa, organizzato dall’Associazione Santo Sepolcro Foligno ETS ( Valido fino al dicembre 2025 ),1293, Foligno; 2° Servizio di piatti ( 48 pezzi ) Wohenstraus porcellana Bavaria, 1264, Spoleto; 3° Televisore Led 24 pollici TP 70, 1373; 4° Smartphone Samsung A04s, 454 – Assisi; 5°Quadro cm 50 x 70 – Autore : Rossana Della Valle, 1149- Napoli; 6°Quadro cm 76 x 56 – Autore: Silvio Craia, 456, Messina; 7°Valigia Roncato, 603 – Napoli; 8°Valigia Roncato , 838 – Assisi; 9°Set asciugamani (1classe) -Az. Alviero Martini, 127- Assisi; 10°Sciarpa in Cashmere – Az . Nicola Chashere, 1297 -Foligno; 11°Latta di olio Az.Agr.Frantoio Pucci, 742- Messina, 12°Abbonamento di 1 anno alla rivista “ Terra Santa “, 132- Pescara, 13°Caffetteria “ Principessa “ Lavazza, 173- Spello; 14°Trita peperoncino, 1314- Perugia e 15° Braccialetto in Silver Plated, 1376.

I quadri per la Lotteria Porta un sorriso ai bambini di Gerico 2024 sono stati donati dal “Menotti Art Festival Spoleto” e i biglietti sono stati venduti nelle varie città dell’ Umbria e in altre regioni. Al termine dell’estrazione, P. Giuseppe Battistelli ha ringraziato tutti i partecipanti che , in modo diverso, hanno collaborato e sostenuto l’ Associazione nel 2023 e contribuito alla divulgazione dei biglietti della lotteria. Inoltre ha annunciato che nel mese di febbraio verrà presentata una bozza del programma delle attività per l’ anno in corso.

Foto in evidenza di dylan nolte | via Unsplash

© Riproduzione riservata