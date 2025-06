Mostra permanente di geo-paleontologia, anche quest’anno tante aperture estive

Scoprire il patrimonio geologico e paleontologico del monte Subasio con la mostra permanente di geo-paleontologia, gestita dal Gruppo umbro mineralogico paleontologico in uno stabile in località Cà Piombino, aperta anche per questo 2025 tutte le domeniche di giugno luglio e agosto dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18 e gli altri giorni su prenotazione telefonando al 3385664463 (ingresso libero sempre). La mostra ospita i risultati di diversi studi sulle rocce calcaree e marnose fatti in collaborazione con l’Università degli studi di Perugia, con particolare riguardo agli ammoniti della corniola e del rosso ammonitico, ma anche fossili di molluschi vissuti circa 180 milioni di anni fa e modelli calcarei delle conchiglie che sono utilizzate dai geologi per la datazione delle rocce. Con una guida si possono inoltre visitare i siti oggetto dello studio.

Nello specifico la mostra permanente di geopaleontologia si articola in 3 sale: la prima tratta i processi di fossilizzazione e le ere geologiche attraverso l’esposizione di fossili provenienti da diverse parti del mondo. La seconda ha come tematica il Monte Subasio con rocce e fossili del territorio. La terza tratta diverse tematiche: i rettili fossili dell’Era Mesozoica provenienti da diversi giacimenti fossiliferi di rilevanza internazionale, il confronto fra il Giurassico dell’Umbria e del resto d’Europa, l’estinzione degli ammoniti e dei dinosauri. Una quarta sala espositiva ospita mostre tematiche temporanee nel corso dell’anno solare (mostra mineralogica, evoluzione degli ammoniti, piante aromatiche, ecc…).

La mostra permanente di geo-paleontologia è dunque un presidio di cultura dunque prezioso non solo per gli appassionati di paleontologia e per i turisti, ma anche per gli studenti del territorio, visitabile e comprensibile anche dai giovanissimi e a tutti gli studenti di ogni ordine e grado (Assisi News ha anche un sito dedicato agli eventi, www.assisieventi.it)

