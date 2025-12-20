Oggi pomeriggio alla Conciliazione Un Viaggio Interstellare per festeggiare i 30 anni degli Astrofili

Il 20 dicembre 2025, alle 17:30, la prestigiosa Sala della Conciliazione del Comune di Assisi ospiterà “Un Viaggio Interstellare”, un evento culturale che unisce scienza, cinema e riflessione ambientale. L’iniziativa celebra anche i 30 anni del Gruppo Astrofili Monte Subasio APS, tra le associazioni di divulgazione astronomica più attive e radicate nel Centro Italia. L’evento è promosso in collaborazione con il Comune di Assisi, con il patrocinio dell’Umbria Green Festival. Si consiglia la visione del film “Interstellar” prima dell’incontro, l’ingresso è libero e senza prenotazione

Relatori di Un Viaggio Interstellare saranno Guido Barlozzetti (Scrittore, saggista e narratore, volto noto della televisione italiana e Fernando Pedichini, dirigente Tecnologo presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) di Roma, è lo scienziato ideatore di SHARK-VIS, uno dei pochi strumenti in grado di raggiungere la massima risoluzione nelle immagini astronomiche acquisite da terra con il Large Binocular Telescope, uno dei più grandi telescopi al mondo dedicati alla ricerca di esopianeti.

L’evento prenderà spunto da alcune sequenze chiave di Interstellar, capolavoro di Christopher Nolan, per affrontare temi fondamentali della fisica moderna: buchi neri, orizzonte degli eventi; relatività generale e dilatazione temporale; wormhole e viaggi interstellari. Ma l’incontro andrà oltre la sola dimensione scientifica: Interstellar diventa anche il pretesto per riflettere sulla crisi ecologica globale, sull’impoverimento dei suoli, sulla fragilità dell’atmosfera terrestre e sul ruolo della ricerca scientifica nel futuro dell’umanità. Come detto l’incontro servirà a festeggiare anche i 30 anni del Gruppo Astrofili Monte Subasio APS, fondato nel 1995 e che si dedica a divulgazione astronomica per il grande pubblico; osservazioni pubbliche, conferenze, serate divulgative; collaborazioni con scuole e istituzioni; preservazione e valorizzazione del cielo notturno; gestione e sviluppo dell’Osservatorio Astronomico di Porziano.

Foto di Jesse Sewell | via Unsplash

