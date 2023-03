Pennellate Rosa 2023, oggi l’inaugurazione della collettiva di pittura

Torna “Pennellate Rosa 2023”, la collettiva di pittura che andrà dall’8 al 12 marzo al Palazzo del Capitano del Perdono di Santa Maria degli Angeli. L’inaugurazione, in programma oggi, 8 marzo 2023, alle 16, vedrà i saluti del sindaco, Stefania Proietti, di Giovanni Granato, Presidente dell’associazione Priori del Piatto di Sant’Antonio, di Silvana Pacchiarotti, presidente dell’Associazione Punto Rosa, di Luigi Capezzali, presidente dell’Associazione CTF, e di Moreno Fortini, presidente dei Priori Serventi 2023, e gli interventi di Giovanni Zavarella, critico d’arte e di Antonio Russo, moderatore e curatore della mostra. A seguire, un ricco buffet.

Pennellate Rosa 2023, voluta proprio per celebrare la festa della Donna, farà da contorno ad una serie di manifestazioni che si svolgeranno nelle stesse giornate. Espongono: Rosella Aristei, Elena Baldelli, Maria Cristina Bigerna, Roberta Bizzarri, Serena Cavallini, Claudia Ciotti, Maria Teresa Corrado, Irene Crescentini, Anna Maria Epifani, Maria Antonietta Giannini, Nicoletta Giglietti, Maria Stella Giovannelli, Silvana Iafolla, Clarita Lavagnini, Anna Lepri, Tania Mancinelli, Stefania Natalicchi, Stefania Rosichetti, Francesca Saveri, Pamela Squarta, Nicoletta Tarli e Ornella Zuccherini, oltre a Benedetta, Elena e Silvia, tre delle ragazze dell’Istituto Serafico di Assisi.

Nel corso del pomeriggio ci sarà anche la premiazione di Francesca Di Maolo, presidente del Serafico di Assisi, “una donna al servizio di chi non ha voce”. I Priori Serventi 2023 consegneranno anche il contributo raccolto in favore dell’Istituto. Domenica 12 marzo alle 16 è invece in programma un recital di poesie tutto al femminile, con Emma Albi, Marinella Amico, Maria Clara Bagnobianchi, Rosa Cappuccio Pettirossi, Franca Carmignani, Giovanna Centomini, Deanna Mannaioli, Iole Paci Norgini e Giuseppina Pacioselli.

Orario esposizione della mostra Pennellate Rosa 2023: tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.30. Ingresso libero.

Foto in evidenza di Dushawn Jovic | via Unsplash

© Riproduzione riservata