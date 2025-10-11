Sbandieratori di Assisi, oggi lo spettacolo itinerante i 50 anni del gruppo

Partita la grande festa per i 50 anni degli Sbandieratori di Assisi: il 10 ottobre a Palazzo Bonacquisti si è svolta la presentazione del libro celebrativo “50 anni di Storia”, edito da Assisi Mia, che ripercorre con immagini e testi i primi 50 anni di vita dell’Associazione. È seguita la conferenza “Bandiere e vessilli, dal Medioevo alle rievocazioni e feste storiche”, con gli interventi del prof. Francesco Pirani (Università di Macerata) e la prof.ssa Elisabetta Salvatori (Università di Pisa). L’ingresso è libero. A seguire, nella Sala Palazzo Capitano del Popolo, in Piazza del Comune, l’inaugurazione della mostra fotografica, con taglio del nastro e apertura ufficiale. La mostra, dedicata alla storia degli Sbandieratori di Assisi, includerà immagini, video e documenti storici. L’esposizione resterà aperta fino al 19 ottobre 2025. L’ingresso è libero.

Sabato 11 ottobre 2025 alle 15 la partenza del corteo itinerante per le vie del centro storico, con gli Sbandieratori di Assisi affiancati dai gruppi ospiti: Bandierai degli Uffizi di Firenze, Sbandieratori Rione Rosso di Faenza, Sbandieratori di Gualdo Tadino e Sbandieratori di Gubbio. Le esibizioni si terranno in tre tappe d’eccezione: Piazza Santa Chiara, Piazza del Comune e Piazza Superiore di San Francesco, dando vita a uno spettacolo che renderà omaggio alla tradizione e alla passione per l’arte della bandiera. Alle ore 17.45 il Gran finale – prato delle Basilica Superiore di San Francesco: spettacolo conclusivo di tutti i gruppi partecipanti, che congiuntamente realizzeranno una coreografia comune. Oltre 100 bandiere volteggeranno insieme in un’esibizione unica, creando un momento di pura magia e coinvolgendo il pubblico in un tripudio di colori e movimento. Questo spettacolo sarà un simbolo di unità e passione per l’arte della bandiera. Seguiranno la consegna dei riconoscimenti ai gruppi ospiti e i saluti finali alla presenza delle autorità.

Infine alle 20 nella Sala delle Volte – Via Arco dei Priori: Cena di Gala riservata ai membri dell’associazione, agli ex soci e ai rispettivi accompagnatori. Questo sarà un momento speciale per festeggiare insieme, unendo le varie generazioni di Assisani che nel corso degli anni hanno fatto parte dell’associazione. La cena, preparata e servita in collaborazione con l’Istituto Alberghiero di Assisi, offrirà l’opportunità di condividere ricordi, storie e momenti significativi, celebrando i legami e il cammino comune che hanno reso grande l’Associazione Sbandieratori di Assisi. Il 50° anniversario degli Sbandieratori di Assisi rappresenta un’occasione unica per celebrare la storia, la passione e la cultura che hanno reso questo gruppo un simbolo di Assisi. L’evento, patrocinato dalla Regione Umbria e dal Comune di Assisi, è sostenuto dalla Fondazione Perugia. (Assisi News ha anche un sito dedicato agli eventi, www.assisieventi.it)

Foto © Mauro Berti – Assisi News BNCOM

© Riproduzione riservata