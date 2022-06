Scuola Punto Assisi – Palazzo, dal 24 al 26 giugno la mostra mercato dell’associazione

Dal 24 al 26 giugno al CVA Renato Sensi di Palazzo di Assisi andrà in scena la mostra mercato della Scuola Punto Assisi – Palazzo della locale frazione, che – sostenuta dalla Pro loco di Palazzo e con la collaborazione dell’associazione Palatium – si propone di recuperare e valorizzare l’antica tradizione del ricamo Punto Assisi. La mostra mercato si aprirà il 24 alle 17.30 (e fino alle 21) con l’intrattenimento musicale italiano del gruppo Quintessenza Italiana, sabato 25 oltre all’apertura della mostra dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30 è in programma anche una cena all’osteria di Cambio (prenotazione obbligatoria entro il 21 giugno allo 075.8030046 o Antonia 339 467 2765) e infine domenica pomeriggio dalle 15.30 alle 19 con i saluti finali. Per ulteriori informazioni si può contattare, oltre ad Antonia, anche Enrica, 392.7177361, Chiara 340.7183372 o [email protected]

La scuola Punto Assisi – Palazzo, che in pochi mesi di vita ha già organizzato diversi corsi di ricamo cui hanno partecipato uomini e donne, ha l’obiettivo di insegnare non solo una tecnica ma anche di tramandare la cultura e le tradizioni legate al punto Assisi. L’iniziativa parte per volontà della signora Antonia Zampini che dirige la scuola e coordina il lavoro delle volontarie che hanno deciso di donare tempo e saperi a chi voglia imparare questa arte. Numerose le collaborazioni già avviate – con realtà assisane, come il Cambio Festival, ma anche di fuori città, tra cui la partecipazione alla manifestazione “Il diamante nero” a Scheggino. Dopo l’estate è anche in programma il ritorno dei corsi di ricamo pomeridiani e serali. Per rimanere sempre aggiornati su eventi e iniziative si possono seguire le pagine Facebook e Instagram dell’associazione.

