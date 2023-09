Scuola Punto Assisi – Palazzo, ripartono i corsi base e avanzato

In programma dal 18-19 settembre trenta ore di lezione il lunedì e il martedì

È pronta a ripartire con la stagione autunnale l’attività della Scuola punto Assisi di Palazzo, che – dopo il successo del corso pomeridiano e serale dei mesi scorsi – dal 18-19 settembre ripropone i corsi di ricamo base e avanzato. Appuntamento il lunedì e il martedì dalle 15 alle 17.30, al Cva Renato Sensi di Palazzo di Assisi. Le lezioni sono aperte a tutte le persone con età superiore agli 8 anni: il corso ha un costo di iscrizione di 15 euro, per un totale di 30 ore di lezione, kit da ricamo e iscrizione all’associazione.

“Diffondere bellezza e cultura è uno dei nostri obiettivi insieme al contribuire a diffondere quest’arte senza tempo alla quale ricorre sempre più di frequente anche moda contemporanea”, spiega Antonia Zampini, fondatrice della Scuola punto Assisi – Palazzo. “La manualità e alcune tradizioni stanno andando perdute – aggiunge – ma, nel nostro piccolo, stiamo cercando di coinvolgere quante più persone nel preservare e valorizzare un tesoro che è proprio del nostro territorio”. Nel corso dell’estate la scuola punto Assisi di Palazzo, nata nel 2021 e che si propone di recuperare e valorizzare l’antica tradizione del ricamo punto Assisi, è stata protagonista in diverse manifestazioni in tutta Italia; si è inoltre rinnovata la partnership con Cambio Festival, con la consegna a tutti gli artisti presenti alla manifestazione organizzata dall’associazione culturale Ponte Levatoio del logo ricamato a mano e in punto Assisi della manifestazione. (Continua dopo il video – link diretto)

Per tutte le informazioni è possibile contattare la referente Antonia Zampini al numero +39 339 467 2765 e per rimanere sempre aggiornati è possibile visitare il sito ufficiale https://www.scuolapuntoassisipalazzo.com/ e seguire le pagine Facebook e Instagram della Scuola Punto Assisi – Palazzo.

© Riproduzione riservata