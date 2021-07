Sfilata in rosa 2021, grande successo a Santa Maria degli Angeli

Grande partecipazione e successo per la Sfilata in rosa 2021 svoltasi giovedì 8 luglio nella piazza antistante la Basilica Papale di Santa Maria degli angeli, gentilmente concessa dal padre custode Massimo Travascio. “In collaborazione con l’Associazione dei Priori, Proloco e rappresentanti dei tre rioni del Palio del Cupolone – spiega Silvana Pacchiarotti, presidente dell’associazione Punto Rosa – abbiamo realizzato una sfilata di moda in cui le donne del Punto Rosa erano accompagnate dai rappresentanti delle associazioni come segno di aggregazione del mondo associativo locale”. Per l’occasione le “modelle” dell’associazione, già precedentemente preparate con lezioni di postura da Laura Cartocci (modella di Luisa Spagnoli), hanno indossato gli abiti di tutti i negozi di Santa Maria degli Angeli, acconciate da parrucchieri locali e con gioielli e bigiotteria dei negozi della zona. Presenti anche le ‘capitane’ di due dei tre Rioni del Palio del Cupolone e la figlia di un’associata al Punto Rosa.

“Due i motivi della sfilata in rosa 2021 – spiega ancora Pacchiarotti, che ringrazia anche chi (Francesco Calderini e staff, Gianluca Rastelli e Filippo Fagioli) ha lavorato a vario titolo all’organizzazione dell’evento – aggregazione e sinergia con le associazioni del territorio e ri-lanciare la nostra economia dopo un lungo periodo di crisi per pandemia. Questi obiettivi sono stati raggiunti con grande successo alla presenza di un vasto pubblico che ha potuto assaporare il gusto dello stare insieme in ‘armonia’ che tanto è mancata a tutti. Crediamo sia anche un bel segnale da mandare dall’ Umbria anche a livello nazionale. Naturalmente senza alcuna presunzione. Piuttosto per lanciare messaggi di sana voglia di necessaria e dovuta rinascita”.

