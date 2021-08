Siamo ancora noi, le foto dello spettacolo delle ‘farfalle’ del Punto Rosa

Un modo per rimettersi in gioco e lanciare messaggi di speranza

Grande partecipazione a Siamo ancora noi, il titolo dello spettacolo andato in scena il 5 agosto nel “vascone” antistante la Basilica di Santa Maria degli Angeli organizzato dal Punto Rosa con la collaborazione della Compagnia Innuendo per la regia di Lorenzo Dionigi, presentazione di Lucia Dionigi e service di Francesco Calderini.

Nel 2019 il Punto Rosa aveva messo in scena Siamo noi, spettacolo teatrale (qui le foto) che aveva coinvolto tredici donne del Punto Rosa (in veste di attrici per la prima volta) operate di tumore al seno, che hanno affrontato insieme la loro esperienza nella malattia. Al Lyrick, le associate avevano condiviso con il pubblico la loro intimità nella messinscena frutto di un anno di lezioni teatrali propedeutiche. “Siamo Noi” aveva proposto agli spettatori varie figure femminili, specchio della nostra società, che si incontrano come in un salone del libro. Raccontano se stesse e le rispettive esperienze l’una all’altra, fino all’incontro con la malattia. Da questa, alla fine, usciranno con una vera e propria “danza alla vita”.

Con Siamo ancora noi, una delle due proposte del Punto Rosa per l’estate 2021, le “attrici” dell’associazione “si sono volute rimettere in gioco, riproponendo questa pièce per loro di grande valore. Con la speranza di trasmettere messaggi di speranza di cui, sempre più si sente la necessità”, spiega la presidente Silvana Pacchiarotti. L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con i Frati Minori della Basilica di Santa Maria degli Angeli, l’associazione Priori del Piatto di Sant’Antonio Abate e i Priori Serventi 2022, l’Ente Palio del Cupolone e la Pro loco di Santa Maria degli Angeli e verrà realizzata nel rispetto delle normative per il contenimento della pandemia.

FOTO © Mauro Berti-AssisiNews

© Riproduzione riservata