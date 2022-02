Società Fortini, aperto il tesseramento per la stagione 2022

Sabato 19 2022 febbraio ripartono le attività in presenza della società Fortini, che apre anche il tesseramento per il 2022. “Invitiamo gli amici che credono nel valore della nostra associazione a ritrovarci di nuovo insieme per la Festa del tesseramento 2022”.

L’evento della società Fortini parte alle ore 17,30, con una conversazione con p. Enzo Fortunato, che racconterà i suoi 35 anni con Assisi. Alle 20 la cena nel corso della quale ci sarà la presentazione programma prossime attività. Per la cena prenotazione obbligatoria entro 17 febbraio a Leonello Cannelli 360488597 oppure Nicola Cigliano 3403315227. Per iscriversi alla società Fortini basta un bonifico di 60€ sul C/C dell’associazione IBAN:

IT 54 H088 7138 2810 0500 0003 503, nella causale indicare il proprio nome. Oppure si può versare la somma in contanti ai membri del direttivo.

L’associazione è nata una decina di anni fa su impulso del ristoratore Carlo Angeletti per unire svago e cultura nel nome dell’avvocato e scrittore assisiate. Da allora ha organizzato eventi e iniziative nel segno della cultura e della solidarietà. Scopo dell’associazione è infatti principalmente la cultura e lo svago, ma anche una giusta attenzione verso la solidarietà. L’attività non si è fermata con il Covid, poco più di un anno fa infatti la sede è rimasta aperta per una grande raccolta di beni di prima necessità da devolvere all’Emporio sette ceste, per le famiglie maggiormente colpite dal disagio economico. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con il Centro Volontariato Sociale Assisi, AUCC e Comune di Assisi.

