The Economy of Francesco, gli appuntamenti di fine febbraio 2020

Continua la marcia di avvicinamento a The Economy of Francesco, l’evento in programma il prossimo fine marzo (dal 24 al 28) e che sarà presentato martedì 25 febbraio alle 15.00, nella Sala Stampa dell’Associazione Stampa Estera di Roma. Saranno presenti alla conferenza il presidente del comitato organizzatore dell’evento, Mons. Domenico Sorrentino, il direttore scientifico, Luigino Bruni, e alcuni dei giovani protagonisti dell’incontro di marzo: Paolo Santori, Federica Nalli e Maria Florencia Locascio. Coordina il direttore della struttura informativa dell’evento, padre Enzo Fortunato. Verranno illustrati il programma dei cinque giorni; i numeri dei giovani partecipanti; i relatori; i 12 villaggi; la visita di Papa Francesco.

Martedì 25 febbraio alle 19, all’Istituto Serafico, la presentazione del libro La fine del tempo. Guido Maria Brera torna al giornalismo narrativo con un romanzo che è anche un saggio. “Descrive accuratamente – si legge nella scheda di presentazione – la sensazione dell’acqua alla gola, del mare che avanza e che ci travolge. Questo significa la fine del tempo, l’impossibilità di non fare più nulla, di non poter più salvare un Paese o abbracciare un padre che ci ha amato o un figlio che ci ha lasciato. La fine del tempo è la sensazione che non si può fare più nulla per salvare o per essere salvati, per compiere ciò che andava compiuto o che volevamo fosse fatto e non abbiamo mai avuto il tempo di fare, rimandando ogni cosa”. Per informazioni, scuolasp@assisi.chiesacattolica.it

Sempre nell’ambito di Towards The Economy of Francesco, il 28 febbraio pomeriggio al Digipass a Santa Maria degli Angeli, lettura e riflessione della lettera di Papa Francesco ai giovani. A portare i suoi saluti sarà il sindaco di Assisi, Stefania Proietti. Di “Piccoli passi possibili per una nuova economia già realtà” si parlerà con l’economista Giada Rosignoli e con l’imprenditrice Anna Fiscale. Modera Luigi Marini Presidente Associazione “Vi.Va. Partecipazione e Solidarietà” Onlus.