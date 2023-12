Un presepe da leoni, al Pincio il debutto del comitato per valorizzare il Parco (foto)

Una serata partecipatissima che si spera sia il primo step per far tornare la struttura fruibile a tutto tondo

Grande partecipazione all’evento Un presepe da leoni, presentazione del costituendo comitato “Per il Pincio di Assisi” che – di concerto con il Comune – vuole tutelare e far riflettere sul futuro di un bene che costituisce un patrimonio, di ricordi e non solo, per la comunità. L’obiettivo è di valorizzare il parco con iniziative culturali ma anche con “momenti pratici” che facciano tornare il Pincio all’antico splendore.

Non è chiaro al momento quali saranno ora i prossimi step di recupero di un bene che ancora presenta molte criticità e che non è rientrato nei fondi del Pnrr. Ma, per mantenere un riflettore acceso sul parco, intanto arriva il Comitato che, con “Un presepe da leoni” (inaugurazione di una natività nella grotta tra i due leoni, con il canto dei Cantori di Assisi, a seguire un momento conviviale con panettone e vin brulè), ha voluto lanciare un segnale.

Il presepe è visibile nella nicchia posta tra “i due leoni che – ricorda il costituendo comitato ‘Per il Pincio di Assisi’ – da sempre fanno da guardia a quello che è stato l’elegante parco pubblico della città. Ancora di più vigilano su una piccola grotta in pietra contornata da muschio che sembra rifugiarsi subito dietro di loro. La grotta quest’anno accoglie, come fece un’altra duemila anni fa, la Natività e verso la quale si dirigono pastori e Re Magi. È un Presepe semplice, in terracotta, semmai elegante come è nella natura del Pincio. Ma soprattutto è il primo Presepe sorvegliato da leoni, mansueti ma pur sempre leoni. È il primo presepe al Pincio, in blu e in rosso come i colori di Assisi. L’auspicio forte, rivolto a tutti gli assisani e a chi è chiamato ad amministrare nell’interesse pubblico – conclude ‘Per il Pincio di Assisi’ – è che la Natività ospitata al Pincio sia di stimolo ad un impegno duraturo e fattivo per il recupero ambientale del parco e per la sua rivitalizzazione e per la sua ri-nascita”.

“Che meraviglia stasera al Pincio! Grazie al comitato cittadino che si è mobilitato per Un presepe da leoni che da questa sera illumina il nostro parco più bello”, scrive il sindaco Proietti. “Questo segno unitamente ai tantissimi assisani presenti ci danno solida speranza! E noi, come amministrazione, non vi deluderemo! Da oggi parte il percorso di rinascita vera del Pincio, perché parte dalla forza e dalla cura degli assisani. Ci vuole un coraggio ‘da leoni’ ne siamo certi! Ma sappiamo che di avere coraggio non ci si pente mai”.

