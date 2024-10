All’Avis Assisi venticinque donazioni di sangue in memoria di Davide Piampiano

L’11 ottobre ricorreva il 26′ compleanno di Davide Piampiano e il Comitato che porta il suo nome ha voluto rinnovare la concretezza di quanto sta facendo in suo ricordo con una speciale giornata dedicata alla donazione di sangue. Ben 25 le persone che hanno donato durante la mattinata, di cui 6 nuovi donatori.

“Tanti ‘piccoli’ gesti per un risultato importante se pensiamo che ogni donazione può aiutare fino a tre persone in situazioni di emergenza, interventi chirurgici, trattamenti per malattie croniche e non solo. Questa giornata ha voluto così celebrare la vita e l’eredità di Davide, un giovane che ha sempre creduto nell’importanza della solidarietà, del donarsi agli altri”, spiegano da Avis. Presente alla mattinata il Dott.Nicola Buonora, dirigente medico del nosocomio assisiate, che ha portato i saluti della locale Usl, mentre il vicepresidente Vicario Avis Nazionale Fausto Aguzzoni ed il Presidente Avis Regionale Umbria Avv.Enrico Marconi trovatisi nella città assisiate in occasione del G7 Inclusione e Disabilità, hanno espresso ammirazione per la ferma forza positiva e propositiva nata da un dolore ancora attuale con l’impegno di continuare ad individuare strade comuni in favore di coloro che, fragili od in difficoltà, ne abbiano bisogno. All’incontro ha partecipato anche il garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, Avv.Massimo Rolla, che parimenti ha sottolineato la necessità di fare rete tra associazioni che, pur tra genesi e finalità fattuali apparentemente diverse, perseguono quotidianamente il bene di ogni persona.

L’AVIS assisana “ringrazia e abbraccia con sincero affetto il Comitato Davide Piampiano ed in particolare la famiglia di ‘DAX’, Catia, Valeria ed Antonello; dalla loro forza un esempio di come la comunità, pur con un grande dolore nel cuore, può unirsi per il bene comune“. È possibile prenotare la donazione tramite e-mail avisassisi@avisumbria.it o whatsapp al 353.4313217 indicando: Nome e Cognome. Giorno tra quelli destinati alla donazione (Giovedì, Venerdì, ultimo sabato del mese) Orario di preferenza (tra 7:45 e 10:30). Allo stesso numero si può scrivere per avere informazioni utili.

© Riproduzione riservata