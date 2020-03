Il Rotary Assisi in campo per l’ospedale: acquisterà un ventilatore polmonare

Il Rotary lancia una sottoscrizione per un altro importante progetto di service, finalizzato all’acquisto di un ventilatore polmonare non invasivo a favore dell’ospedale di Assisi. La richiesta arriva direttamente dai sanitari, impegnati a fronteggiare i primi accessi di pazienti affetti da Covid-19, per offrire loro un trattamento iniziale efficace, in alcuni casi risolutivo e tale da ridurre il sovraccarico di altre strutture ospedaliere individuate per la gestione delle casistiche più gravi.

Correlato: Consiglio comunale di Assisi e associazioni si mobilitano per l’ospedale

Un apparecchio la cui sostenibilità nel tempo, una volta rientrata l’emergenza legata al Coronavirus, è di sicuro impatto, vista l’esigenza di trattare spesso pazienti in condizione di insufficienza respiratoria senza procedere all’approccio invasivo dell’intubazione. La raccolta per il ventilatore polmonare è stata lanciata attraverso la piattaforma GoFundMe. Per ogni euro donato,

il Rotary Club di Assisi devolverà un euro, con un meccanismo di cofinanziamento 1:1, fino ad un limite di 3000 euro (e quindi di 6000 euro complessivi, che coprono il costo dell’apparecchio).

Correlato: Ospedale di Assisi, arriva la raccolta fondi per il pronto soccorso

Eventuali surplus in termini di fondi saranno investiti per acquistare anche un monitor multiparametrico, sempre richiesto dal personale sanitario per fronteggiare la gestione dell’emergenza. L’impegno del Rotary non finisce qui: grazie alla collaborazione del Distretto Rotary 2090, il club di Assisi ha ordinato 200 mascherine FFP2 da donare al personale impegnato nel servizio pubblico.