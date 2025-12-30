“Alberto Trentini libero”: sit-in di Comune e Articolo 21 in centro ad Assisi

Il 1° gennaio Assisi saluterà il 2026 esponendo gli striscioni “Alberto Trentini libero”, il cooperante rinchiuso da oltre 400 giorni in un carcere venezuelano. L’iniziativa – promossa dall’associazione Articolo 21, insieme alla Città di Assisi – si terrà alle ore 12.00, in piazza del Comune, davanti al Tempio di Minerva. Oltre al primo cittadino Valter Stoppini, saranno presenti componenti della Giunta, consiglieri comunali, rappresentanti della stessa associazione, con il coordinatore nazionale Beppe Giulietti che esporrà striscioni con la scritta “Alberto Trentini libero”.

“Come sindaco di Assisi – le parole di Stoppini – sento il dovere di ribadire l’impegno della nostra città per i diritti umani e la giustizia. Ci uniamo quindi all’appello della famiglia Trentini e di Articolo 21 per chiedere la liberazione di Alberto, ingiustamente privato della sua libertà. La nostra presenza in piazza vuole essere un segnale concreto di solidarietà e vicinanza. Assisi – sottolinea Stoppini – aprirà il 2026 con un gesto pubblico di forte valore civile e umano. Anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto richiamare l’attenzione sulla vicenda. Nella Giornata mondiale della pace, che cade appunto il 1° gennaio, invitiamo cittadini, turisti, associazioni ad aderire alla manifestazione, in segno di solidarietà ad Alberto Trentini e alla sua famiglia, auspicando la sua immediata liberazione”.

