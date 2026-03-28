Arriva l’ora legale: cambio nella notte tra oggi e domani

L'ora solare tornerà nella notte tra il 24 e il 25 ottobre

28 Marzo 2026 Attualità Glocal 332

Arriva l’ora legale: cambio nella notte tra oggi e domani

Domenica 29 marzo 2026, alle 2 di notte, tornerà l’ora legale – ovviamente anche in Umbria, e ad Assisi. Le lancette che avanzeranno di un’ora. Nella notte tra sabato e domenica si dormirà un’ora in meno, ma in compenso le giornate si “allungheranno”. Un modo per risparmiare: in Italia il risparmio energetico è stato quantificato in oltre un miliardo e 700 milioni di euro nel periodo 2004-2020, pari al consumo di 150 mila famiglie.

Dopo mesi di ora legale, l’ora ‘persa’ questa notte sarà recuperata nella notte tra il 24 e il 25 ottobre prossimi, quando alle 3 di notte si riporteranno indietro le lancette.

L’invenzione dell’ora legale è in genere attribuita all’inventore statunitense Benjamin Franklin, in una lettera satirica ai parigini dove suggeriva loro di alzarsi prima. In Italia fu abolita nel 1920, per poi vivere momenti di alti e bassi, fino a essere definitivamente ripristinata nel 1966.

Foto in evidenza, petradr/Unsplash

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