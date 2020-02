Cammini paesaggistici e religiosi in Umbria, 5 milioni per la valorizzazione

L’Assemblea legislativa dell’ Umbria ha approvato all’unanimità la mozione presentata dai consiglieri Marco Squarta ed Eleonora Pace (Fratelli d’ Italia) per la “valorizzazione e la disciplina dei cammini paesaggistici e religiosi in Umbria (cammini paesaggistici e itinerari di pellegrinaggio in Umbria) che impegna la Giunta a “realizzare specifiche campagne di comunicazione sulla Via di Francesco con l’obiettivo di rendere ancor più conoscibile l’itinerario e incrementare i flussi turistici da ogni parte del mondo”.

“Già a dicembre – ha spiegato l’assessore al Turismo, Paola Agabiti – sono iniziate le interlocuzioni con il ministero al Turismo per sbloccare le risorse del 2016 riservate ai Cammini religiosi. La scorsa settimana ci hanno comunicato che le risorse sono disponibili e l’Umbria avrà 5,1milioni: oltre 4 milioni saranno destinati alla Via di Francesco. Questi fondi serviranno per la messa in sicurezza dei percorsi. In Umbria ci sono 18 cammini paesaggistici e religiosi in Umbria: 1 internazionale, 14 interregionali e 3 regionali. La Via di Francesco – ha sottolineato l’ assessore – è il percorso principale ed attraversa luoghi di pregio e comunità francescane. Una esperienza unica da valorizzare. Un tassello fondamentale per la promozione del turismo lento ed esperienziale”.

Illustrando l’ atto in Aula, Squarta ha tra l’altro sottolineato la necessità di “attivarsi per un riordino unitario e organico della normativa sulla promozione e valorizzazione dei cammini nella loro totalità e degli itinerari turistico-culturali, anche ai fini di una maggiore definizione dell’autenticità degli stessi oltre che per una più incisiva capacità di promozione e attrazione delle componenti turistiche”. Per Squarta, “L’Umbria, ricca di elementi storici, artistici, ambientali e paesaggistici di grande valore, deve migliorare le proprie infrastrutture per una mobilità slow, anche perché i cammini legati alla vita dei Santi rappresentano un patrimonio culturale e spirituale davvero unico nel panorama nazionale. In Umbria sono presenti molti dei Cammini spirituali d’ Italia, tra questi quello di San Francesco rappresenta un sicuro richiamo turistico nazionale”.

Al dibattito sulla valorizzazione dei cammini paesaggistici e religiosi in Umbria hanno preso parte tutte le forze politiche e tra l’altro Stefano Pastorelli (Lega) si è detto “Pienamente d’accordo” con la mozione. I Cammini e il turismo lento sono un segmento da implementare, sostenere e rafforzare. La direzione indicata dalla Giunta è buona e incoraggiante. Tutti noi dobbiamo metterci la faccia per spronare tutti gli attori che sono sul campo a migliorare e sviluppare questo settore”.