Conte: “In campo ogni misura per evitare il lockdown”

Nuovo Dpcm, diverse le novità comunicate dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che ha parlato in conferenza stampa alle 21.30.

Questi i punti principali: “I sindaci potranno chiudere vie e piazze dopo le 21 in caso di assembramenti e per evitare gli stessi. Nei ristoranti tavoli con massimo 6 persone, servizio al tavolo fino alle 24. No a competizioni sportive non professionistiche. Una settimana di tempo per le palestre e i centri sportivi al chiuso, poi ci sarà la valutazione a seconda dell’andamento dei contagi. Vietato lo sport a livello amatoriale. Le attività scolastiche continueranno in presenza, possibili turni pomeridiani per gli studenti delle scuole superiori. Sale gioco, bingo e scommesse chiuderanno alle 21”.

“Serve seguire le precauzioni – ha affermato il presidente Conte – occorrono sacrifici. Occorre seguire le regole, mascherine, distanziamento e igienizzazione in primis. Serve massima attenzione con parenti ed amici. Il governo pone massima attenzione verso le persone disabili”.

Poi in aggiunta: “Sulle terapie intensive le regioni dovranno fare la loro parte – ha sottolineato il presidente Conte, che – ha detto – andrà in Parlamento fra martedì e mercoledì. Dobbiamo tutelare salute ed economia – ha poi aggiunto – saremo vicini alle aziende che subiranno nuovamente situazioni particolari legate all’emergenza”. Sul Mes, risposta secca: “I soldi del Mes sono un prestito che aumentano il debito pubblico”. Nella pubblica amministrazione, previste riunioni solo a distanza. “Sul Natale non faccio previsioni – ha chiuso così la conferenza stampa il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte – ma sono fiducioso”.

(Maggiori aggiornamenti nelle prossime ore)