Coronavirus in Umbria, 462 positivi e 12 decessi: il bollettino del 21 marzo

Sale a 12, 8 nella provincia di Perugia e 4 in quella di Terni, il numero dei deceduti per il Coronavirus in Umbria. Ai 9 pazienti deceduti, dei quali è già stata data comunicazione fino al 20 marzo, si aggiungono altri 3 morti, due erano ricoverati all’ospedale di Pantalla e uno a Perugia. Dai dati aggiornati alla mezzanotte del 20 marzo, 462 persone in Umbria risultano positive al virus, i guariti sono 5: è stato dimesso e dichiarato guarito un paziente in cura all’ospedale di Terni.

Dei 462 pazienti positivi al coronavirus in Umbria, 18 sono di fuori regione: nella provincia di Perugia i positivi sono 329 e 115 in quella di Terni: sono ricoverati in 121 (8 di questi sono di fuori regione), di cui 91 nell’ospedale di Perugia e 22 in quello di Terni. Dei 121 ricoverati, 29 sono in terapia intensiva, 18 nell’ospedale di Perugia e 11 in quello di Terni. Le persone in osservazione sono 2380: di questi, 1602 sono nella provincia di Perugia e 778 in quella di Terni. Sempre alla stessa data risultano 1278 soggetti usciti dall’isolamento di cui 986 nella provincia di Perugia e 292 in quella di Terni. Nel complesso entro le ore 24 del 19 marzo, sono stati eseguiti 2737 tamponi.

Nella giornata di ieri i positivi erano 395, con 7 decessi e quattro guariti.

E mentre non si fermano, anche nell’assisano, le segnalazioni di persone che continuano a uscire e ad assembrarsi senza motivo, anche in fasce di età potenzialmente a rischio, questa la situazione in Italia. Secondo i dati diffusi dalla Protezione civile, tra giovedì e venerdì i positivi al coronavirus sono aumentati di 4.670 unità, per un totale di 37.860, con 627 morti che portano il totale a 4.032 ,mentre i guariti sono 689 in più rispetto al giorno precedente per un totale di 5.129 persone. Il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – ha raggiunto i 47.021, con un’impennata di 5.986 nuovi casi in un solo giorno, mai così tanti (giovedì il delta era +5.322). Nel dettaglio, sono 16.020 le persone ricoverate con sintomi, 2.655 in terapia intensiva, 19.185 in isolamento domiciliare.