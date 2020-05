Coronavirus in Umbria, positivi, guariti e decessi: il bollettino dell’8 maggio

Questi i dati al momento disponibili e aggiornati alle ore 8 di venerdì 8 maggio: complessivamente 1.406 persone (+1 rispetto a ieri) sono risultate positive al coronavirus in Umbria, gli attualmente positivi sono 180(-15). I guariti sono 1155(+15); risultano 61 clinicamente guariti (+7); i deceduti sono 71 (+1). Dei pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 53 (-3); di questi 6 (-3) sono in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 758 (-11), sempre alla stessa data risultano 17.331 (+327) persone uscite dall’isolamento. Nel complesso, entro le ore 8 dell’8 maggio, sono stati effettuati 44.223 tamponi (+1435) per testare la sospetta positività al coronavirus in Umbria.

(*) I pazienti clinicamente guariti sono quelli che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche come febbre, rinite, tosse, mal di gola e, nei casi più gravi, polmonite con insufficienza respiratoria, diventa asintomatico, clinicamente guarito, pur risultando ancora positivo al test per la ricerca di SARS-CoV-2. In questo caso, pur non essendo più necessario il ricovero, il paziente non può ritornare alla vita di comunità perché ancora con una carica virale elevata. Il paziente ufficialmente guarito invece, è colui che risulta negativo in due test consecutivi, effettuati a distanza di 24 ore uno dall’altro.

Torna a calare rispetto a mercoledì il numero di vittime da coronavirus in Italia, ma resta alto, sopra le 250, non ai livelli dei giorni passati, inferiore a 200. Ma continua il netto calo delle persone che hanno il virus attivo, facendo tornare gli attualmente positivi sotto i 90 mila, al livello del 4 aprile.

I dati del bollettino della Protezione Civile del 7 maggio riportano un calo delle persone ricoverate. In terapia intensiva si trovano 1311 persone, 22 meno di mercoledì. Sono ancora ricoverate con sintomi 15174 persone, 595 meno di mercoledì. In isolamento domiciliare 73139 persone (1287 in meno rispetto a mercoledì).

Nelle ventiquattr’ore tra mercoledì e giovedì sono morte 274 persone (mercoledì le vittime erano state 369), arrivando a un totale di decessi 29.958. I guariti raggiungono quota 96.276, per un aumento in 24 ore di 3.031 unità (mercoledì erano state dichiarate guarite 8014 persone). Il calo dei malati (ovvero le persone attualmente positive) è stato pari a 1904 unità (mercoledì era stato di 6939) mentre i nuovi contagi rilevati nelle 24 ore sono stati 1401 (mercoledì 1444).

Questi due dati vanno sempre analizzati considerando il fatto che sono strettamente collegati al numero di tamponi fatti. Giovedì sono stati fatti 70.359 tamponi (mercoledì 64.263). Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 50,2 tamponi fatti, il 2%. Negli ultimi giorni questo valore è stato in media del 3%. Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia è 215.858.