Coronavirus in Umbria, i dati della settimana settimana 12-19 giugno 2020

Questi i dati riferiti alla settimana 12-19 giugno per ciò che riguarda l’andamento epidemiologico del coronavirus in Umbria, aggiornati alle ore 8 di venerdì 19 giugno: i casi positivi sono passati da 1.436 del 12 giugno a 1438 del 19 giugno (+ 2); gli attualmente positivi da 32 a 24 (- 8). I guariti sono cresciuti da 1328 a 1337 (+ 9); i clinicamente guariti da 8 a 7 (- 1). I ricoveri totali sono calati da 11 a 7 (- 4); di questi, i ricoveri in rianimazione sono 2 (+ 1). I decessi sono passati da 76 a 77 (+ 1). Le persone in isolamento contumaciale sono scese da 21 a 17 (- 4). Alle ore 8 di questa mattina il numero complessivo dei tamponi effettuati è di 86.693, rispetto agli 80.190 effettuati alla data del 12 giugno, con un aumento di 6503 tamponi per testare la sospetta positività al coronavirus in Umbria.

(*) I pazienti clinicamente guariti sono quelli che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche come febbre, rinite, tosse, mal di gola e, nei casi più gravi, polmonite con insufficienza respiratoria, diventa asintomatico, clinicamente guarito, pur risultando ancora positivo al test per la ricerca di SARS-CoV-2. In questo caso, pur non essendo più necessario il ricovero, il paziente non può ritornare alla vita di comunità perché ancora con una carica virale elevata. Il paziente ufficialmente guarito invece, è colui che risulta negativo in due test consecutivi, effettuati a distanza di 24 ore uno dall’altro.

Intanto la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha firmato in data odierna l’Ordinanza nr.34 per il riavvio di attività. A decorrere da domani, 19 giugno, riapriranno discoteche e altri locali assimilabili destinati all’intrattenimento, in particolar modo serale e notturno. Saranno consentite Cerimonie con l’effettuazione di banchetti come quelli ad esempio di matrimoni e congressi. Tali attività dovranno avvenire nel rigoroso rispetto delle indicazioni riportate nel Dpcm 11/6/2020 e nella precedente Ordinanza della presidente della Giunta regionale del 12/6/2020.

Per la prima volta dal 7 aprile, tornano a salire i pazienti ricoverati in terapia intensiva. Torna a salire anche il numero di morti di pazienti ricoverati con coronavirus (sono 66 oggi) e restano in numero sostenuto i nuovi contagi, sullo stesso livello di mercoledì, ma in aumento rispetto ai livelli più bassi raggiunti nelle ultime settimane. Sono questi i due dati principali del bollettino di ieri della protezione civile.

A livello nazionale, il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia è 238159. In terapia intensiva si trovano 168 persone, 5 più di mercoledì. Sono ancora ricoverate con sintomi 2867 persone, 246 meno di mercoledì. In isolamento domiciliare 20066 persone (-583 rispetto a ieri). Nelle ventiquattr’ore tra mercoledì e giovedì sono morte 66 persone (mercoledì le vittime erano state 43), arrivando a un totale di decessi 34514.

I guariti raggiungono quota 180544, per un aumento in 24 ore di 1089 unità (ieri erano state dichiarate guarite 929 persone). Il calo dei malati (ovvero le persone attualmente positive) è stato pari a 824 unità (ieri erano stati 644) mentre i nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 329 (ieri 329).