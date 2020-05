Decreto rilancio approvato dal consiglio dei ministri: le misure principali

Maxi piano da 25,6 miliardi di euro, in programma anche interventi per il turismo

Via libera del Cdm, a quanto si apprende, al decreto rilancio, di seguito le principali misure (ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO)

“Introduciamo misure di rilancio e sostegno alle imprese per una pronta ripartenza. Aiutiamo le famiglie che hanno figli, abbiamo un reddito di emergenza. Per i lavoratori le risorse sono cospicue, sono pari a 25,6 miliardi di euro”, ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa, dopo l’approvazione del decreto rilancio.

“Introduciamo misure di rilancio e sostegno alle imprese per orientare l’ economia ad una pronta

ripartenza. Nel decreto rilancio, spiega Conte, “c’ è anche il reddito di emergenza per le fasce che hanno bisogno di una maggiore protezione”.

“Ci sono 15-16 miliardi alle imprese, che verranno erogati in varie forme dalle più piccole fino alla possibilità di capitalizzare le più grandi. Tagliamo in pratica 4 miliardi di tasse per tutte le imprese fino a 250 milioni di

fatturato” con lo stop alla rata Irap di giugno. “Per gli autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni separate Inps arriveranno 600 euro subito, perché saranno dati a chi ne ha già beneficiato. Spero

possano arrivare nelle prossime ore, quando il decreto andrà in Gazzetta ufficiale, poi ci riserviamo di integrarli con un ristoro fino a 1000 euro”.

“Dobbiamo semplificare e fare in modo che arrivino in modo semplice, rapido, veloce” le risorse

stanziate. “Abbiamo pagato l’ 85% di cassa integrazione, quasi 80% di bonus autonomi, misure per 4,6 milioni di lavoratori. Abbiamo lavorato per rendere meno farraginosi i passaggi e confidiamo di recuperare il tempo perduto, avendo snellito laprocedura”, ha aggiunto il premier.

Ci saranno sconti fiscali per ristoranti e teatri e per chi dovrà adottare la sua struttura alle normative anti Covid. Gli affitti dei locali pagati in questi tre mesi verranno detassati al 60%. In totale saranno tagliati 4 miliardi di tasse. Per il turismo il decreto rilancio prevede un buono vacanze, fino a un massimo di 500 euro, per le famiglie con isee inferiore a 40.000 euro. Abbonata la rata Imu per alberghi e stabilimenti balneari. In programma un fondo per il turismo da 150 milioni. Bar e ristoranti potranno occupare suolo pubblico non pagando la Tosap.

(ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO)