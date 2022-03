Tragedia negli Stati Uniti, ucciso l’umbro Diego Damis: aveva 41 anni

Diego Damis, umbro nato ad Assisi ma da sempre residente a Perugia, è stato ucciso lo scorso 25 febbraio. Una tragedia inspiegabile: l’uomo è stato ucciso a coltellate a Kenwood, nell’area di Chicago. A riportare il chicago.suntimes.com (da cui è tratta anche la foto in evidenza), secondo cui Damis si era trasferito negli Stati Uniti nel 2015. Lavorava a The Cove Lounge in Hyde Park: “Oltre a essere un barista era anche un musicista, un pittore, un fanatico degli scacchi e un esperto di tiramisu”, l’insolito ritratto tracciato dagli amici e dalla famiglia. Secondo le prime informazioni a Diego Damis sarebbe stato rubato il portafogli, ma la polizia non ha ancora arrestato nessuno. (Maggiori informazioni nelle prossime ore)

