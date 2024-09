G7 Inclusione e Disabilità, online il sito e i primi dettagli sul programma

“È online il sito ufficiale del G7 Inclusione e Disabilità! Scoprite tutto sul programma di questo appuntamento storico che si terrà ad Assisi e Solfagnano dal 14 al 16 ottobre 2024″. A lanciare il sito, visibile qui, è il ministro Alessandra Locatelli, con un video sulla sua pagina Facebook. “Ve lo dico perché è interessante da andare a guardare e nei prossimi giorni sarà possibile pre-registrarsi”, spiega il ministro nel video, accompagnata dallo chef Giorgione, che lascia intendere sarà uno dei personaggi umbri coinvolti nel G7. “Andiamoci incontro con la curiosità che merita”, l’invito del cuoco. (Continua dopo il video – link diretto)

Come noto il G7 Inclusione e disabilità aprirà il 14 ottobre ad Assisi, con la giornata dell’accoglienza delle delegazioni ministeriali. “La prima giornata sarà dedicata all’apertura del G7 Inclusione e Disabilità. Le delegazioni ministeriali saranno accolte in Piazza ad Assisi (non piazza del Comune, ma San Francesco, ndr), dove si svolgerà la cerimonia inaugurale. Per la prima volta nella storia saranno scardinate alcune prassi e l’accoglienza, con la tradizionale stretta di mano, sarà condivisa con le persone, le famiglie, le associazioni, i cittadini. Ci saranno 3 band, 80 musicisti di cui 50 con disabilità, che suoneranno gli inni nazionali dei Paesi coinvolti. In piazza ci saranno dei truck food provenienti da tutta Italia dove lavorano ragazzi con autismo e altre disabilità, e lungo la via principale di Assisi saranno presenti con gli stand circa cento associazioni, per presentare i loro progetti e le loro attività. Nella piazza inferiore e superiore sono previsti due grandi monitor per consentire a tutti i presenti di seguire la cerimonia”.

A seguire il 15 a Solfagnano la seconda giornata, “con la partecipazione di circa 160 delegati e 5 panel di confronto ai quali interverranno esperti da tutto il mondo che parleranno delle priorità individuate dai Paesi G7 e per l’occasione oltre 20 associazioni che impiegano ragazzi con disabilità lavoreranno all’interno del Castello e forniranno il servizio accoglienza, di catering, cucineranno e serviranno ai tavoli”. Il 16 ottobre “Sarà il cuore dell’evento, sarà un momento riservato ai soli Ministri e si svolgerà al Castello di Solfagnano. Anche i Paesi invitati speciali potranno partecipare e firmare la Carta di Solfagnano, citata a pagina 34 del documento finale dei leader, che rappresenta le 8 priorità sulle quali i Paesi G7 si impegnano per il futuro. Al termine del meeting si svolgerà la tradizionale conferenza stampa finale e il pranzo organizzato da alcune associazioni ed Enti del Terzo Settore.”.

Nello specifico la Carta di Solfagnano, sarà “un documento condiviso che rappresenterà la comunione d’intenti dei Paesi partecipanti al G7 Inclusione e Disabilità nell’attuare politiche concrete al fine di ridare centralità alle persone, alle loro capacità e ai loro sogni. L’esperienza italiana sul tema dell’inclusione, della valorizzazione dei talenti e del coinvolgimento civile, sociale e politico delle persone disabili all’interno delle nostre comunità farà da guida nel delineare questo percorso, promuovendo lo scambio di buone pratiche e prospettive sul futuro”.

