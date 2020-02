Nuovi eroi, per San Valentino la puntata con Franco e Luciana Chianelli

Sono Franco e Luciana Chianelli, fondatori del Comitato per la Vita “Daniele Chianelli”, i protagonisti della quinta puntata, domani, 14 Febbraio alle 20.20, della trasmissione di Rai Tre “Nuovi Eroi”, il format originale prodotto da Stand by Me e Rai3. Realizzato in collaborazione con il Quirinale la trasmissione racconta le storie di cittadini e cittadine insigniti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, in quanto rappresentativi della più alta espressione dei valori che definiscono la Nazione, il suo impegno civile e il forte senso di comunità.

Nuovi Eroi propone una puntata speciale, nel giorno di San Valentino, in cui i genitori del piccolo Daniele, scomparso nel 1990, raccontano come è nato il loro desiderio di aiutare tante famiglie di bambini, ragazzi e adulti malati. Un racconto corale in cui assieme a Franco e Luciana ci saranno le testimonianze di tante persone che con loro hanno condiviso la grande avventura della associazione e della costruzione del Residence “Daniele Chianelli”. Una storia di amore e sofferenza, ma specialmente di grande solidarietà e speranza.

Nella puntata del 29 gennaio, ancora Umbria protagonista. Allora era toccato a Rossella Tonti, dirigente scolastica che vive a Norcia, In passato aveva il sogno di diventare professoressa. Come accade a molti docenti precari viene rimbalzata per tutta Italia, finché nel 2007 non riesce ad ottenere una cattedra proprio nella sua città e a diventare preside. Tutto però sembra crollare quando nell’ottobre del 2016 tutta la zona di Norcia viene colpita da un violento terremoto. Nonostante la sua scuola sia inagibile, Rosella non si ferma e riapre rapidamente il complesso scolastico all’interno di container.