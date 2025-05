Referendum, l’1 giugno mattina in Piazza del Comune il banchetto informativo

Domenica 8 e lunedì 9 giugno i cittadini italiani aventi diritto al voto sono chiamati a partecipare ai referendum popolari abrogativi (articolo 75 della Costituzione) su 5 quesiti in materia di disciplina del lavoro e cittadinanza. I seggi saranno aperti domenica 8 giugno dalle ore 7 alle ore 23, e lunedì 9 giugno dalle ore 7 alle ore 15. Prima del voto, domenica 1 giugno dalle 9 alle 13, si terrà un banchetto informativo in piazza del Comune ad Assisi. “5 si per la sicurezza sul lavoro, per l’abolizione del job act, per una cittadinanza più rapida per chi vive da anni in italia, per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori. Vi aspettiamo”, l’invito degli organizzatori.

I referendum, per i quali sono state raccolte 5 milioni di firme nel 2024 (quattro sul lavoro, per i quali sono state raccolte più 4 milioni di firme e uno sulla cittadinanza, per il quale sono state raccolte 637 mila firme, vorrebbero modificare le normative su temi fondamentali: dallo stop ai licenziamenti illegittimi nelle imprese con più di 15 dipendenti (che oggi colpiscono oltre 3,5 milioni di lavoratori assunti dal 7 marzo 2015), alle maggiori tutele per i lavoratori delle piccole imprese (circa 3,7 milioni di dipendenti), che attualmente possono ottenere al massimo 6 mensilità di risarcimento in caso di licenziamento illegittimo.

I quesiti riguardano anche la riduzione del lavoro precario, che oggi interessa circa 2,3 milioni di persone con contratti a tempo determinato, proponendo il ripristino dell’obbligo di causali per i contratti temporanei. Sul fronte della sicurezza sul lavoro, dove si registrano fino a 500.000 denunce di infortunio all’anno e quasi 1.000 morti, si punta a estendere la responsabilità all’impresa appaltante in caso di incidenti negli appalti.

Infine, il quinto quesito propone la riduzione da 10 a 5 anni del periodo necessario per richiedere la cittadinanza italiana, una modifica che riguarderebbe circa 2,5 milioni di cittadini di origine straniera che nascono, crescono, abitano, studiano e lavorano in Italia, allineando il paese agli standard dei maggiori stati europei.

Foto di Element5 Digital

