San Francesco torna ufficialmente festa nazionale: c’è il sì anche del Senato

" Il sostegno bipartisan e pressoché unanime alla proposta è un segnale importante dell’unità che si ritrova in politica attorno ad una delle figure più rappresentative e distintive dell’identità nazionale", le parole di Giorgia Meloni, che sarà ad Assisi il 4 ottobre

Il provvedimento che ripristina il 4 ottobre la festa nazionale di San Francesco d’Assisi è legge. La commissione Affari costituzionali del Senato ha approvato in sede deliberante il disegno di legge già licenziato dalla Camera. Il presidente della Commissione Alberto Balboni, parlando con i cronisti ha sottolineato il “valore simbolico” del sì definitivo prima del 4 ottobre, anche se la legge si applicherà per la prima volta nel 2026 dato che deve essere ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale. Come già anticipato nei giorni scorsi, essendo l’anno prossimo domenica, i primi effetti della legge si sentiranno dal 2027.

“Accolgo con gioia e soddisfazione – la dichiarazione della premier, Giorgia Meloni, pubblicata sulla pagina del Governo – la notizia dell’approvazione in via definitiva in Senato della proposta di legge parlamentare che reintroduce dopo 50 anni come festa nazionale il 4 ottobre, giorno in cui si celebra San Francesco Patrono d’Italia. Il Governo ha appoggiato convintamente l’iter della proposta, che ha raccolto e fatto suo l’appello lanciato un anno fa da Davide Rondoni, poeta e Presidente del Comitato nazionale per le celebrazioni per l’ottavo centenario della morte del Poverello d’Assisi. Il sostegno bipartisan e pressoché unanime alla proposta è un segnale importante dell’unità che si ritrova in politica attorno ad una delle figure più rappresentative e distintive dell’identità nazionale. Un Santo amato da tutto il popolo italiano e in cui tutto il popolo italiano si riconosce. La Festa nazionale sarà l’occasione per celebrare un uomo straordinario e ricordaci, ogni anno, chi siamo e cosa ci unisce nel profondo”. Come noto la premier sarà ad Assisi per le celebrazioni del 4 ottobre

“Annuncio con gioia ed orgoglio che oggi abbiamo approvato all’unanimità in commissione Affari costituzionali, da me presieduta, un provvedimento molto sentito: dal prossimo anno torna nel calendario civile la festa di San Francesco come festività nazionale. Ringrazio tutte le forze politiche per aver acconsentito alla deliberante”, ha dichiarato invece Balboni. “San Francesco è il protagonista del 4 ottobre, giorno in cui morì nella sua Assisi, diventata poi la ‘Citta’ della pace’ e dove oggi sorge la basilica che la cristianità gli ha dedicato. La figura del poverello di Assisi risponde a molte esigenze della società contemporanea. Al bisogno di pace, innanzitutto.”, ha proseguito il senatore di Fratelli d’Italia. “E nessuno meglio del Patrono d’Italia, la cui festa fu abolita nel 1977 durante gli anni di piombo, risponde a questa necessità di stare uniti in una fase burrascosa del mondo. Il 4 ottobre di ogni anno l’Italia ricorderà di essere una terra di tradizioni che onora i suoi santi e la sua storia”, ha concluso.

La presidente della Regione Umbria Stefania Proietti esprime gioia e soddisfazione per l’approvazione definitiva della legge che, dopo il passaggio in Senato, istituisce il 4 ottobre festa nazionale. “San Francesco è il Patrono d’Italia, è il Santo che da sempre parla di pace e fraternità – ha affermato la presidente – e riconoscere il 4 ottobre come festa nazionale vuol dire riconsegnare al Paese, a tutti noi, un messaggio di unità e un grande carico di valori universali”.

Già da sindaco di Assisi la presidente Proietti si era impegnata per questo riconoscimento inoltrando varie richieste alle più alte Istituzioni del Paese, compresi il Governo e il Presidente della Repubblica. La presidente ha anche ringraziato tutte le forze politiche hanno votato la legge che oggi più di ieri assume un significato ancora più importante: “San Francesco ci richiama con tutta la sua forza spirituale alla pace, disarmata e disarmante, e alla condanna di tutte le guerre, la sua eredità ci invita a rigettare qualsiasi forma di violenza e odio. E ora il 4 ottobre tornerà a essere festa nazionale, festa di tutti gli italiani”.

Foto di Samuele Giglio | via Unsplash

© Riproduzione riservata