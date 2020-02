Sanremo 2020, Achille Lauro cita San Francesco d’Assisi

"Spogliato degli abiti per votare la vita alla religione" - lo ha spiegato l’artista su suo profilo Instagram (FOTO)

Sanremo 2020, Achille Lauro stupisce tutti con una tutina di strass sul palco che ha certamente fatto rimanere turbati i più, ma il significato va oltre, e affonda le sue radici nel santo di Assisi, San Francesco.

Achille Lauro lo ha spiegato ai telespettatori e ai fan sul suo profilo Instagram (dove la sua immagine del profilo è rappresentata dal viso di San Francesco di Assisi) il motivo di quella sorta di streaptease sul palco del Festival di Sanremo dove si è tolto il mantello nero che aveva inizialmente indosso ed è rimasto praticamente nudo, con una tutina aderente e trasparente color carne, lasciando tutti stupiti.

“San Francesco. La celebre scena attribuita a Giotto in una delle storie di San Francesco della basilica superiore di Assisi – scrive il cantante a commento della serie di fotografie pubblicate su Instagram – il momento più rivoluzionario della sua storia in cui il Santo si è spogliato dei propri abiti e di ogni bene materiale per votare la sua vita alla religione e alla solidarietà”.

