Coronavirus, tutta Italia sottoposta a restrizioni: arriva il provvedimento “Io resto a casa”

Le limitazioni decise per quattordici province nella giornata di sabato si estendono a tutta Italia per evitare il diffondersi del coronavirus. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nella conferenza stampa iniziata alle 21.30 il 9 febbraio, a seguito dell’aumento delle persone risultate positive e dei decessi.

“Abbiamo adottato una nuova decisione come governo. Consapevoli come sia difficile cambiare le proprie abitudini, lo sto sperimentando anche su me stesso. Parlo anche dei giovani. Sono abitudini che con il tempo, alla luce delle nostre raccomandazioni, potranno essere modificate. Ma tempo non c’è. Stanno crescendo i contagi e anche le persone decedute. Le nostre abitudini quindi vanno cambiate ora, dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa per il bene dell’Italia. Lo dobbiamo dare subito e ci riusciremo solo se tutti ci adatteremo. Per questo ho deciso di adottare misure ancora più stringenti per contenere l’avanzata de coronavirus e tutelare la salute dei cittadini. Per questo sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare con l’espressione: io resto a casa. Non ci sarà più zona rossa, ci sarà l’Italia zona protetta. Gli spostamenti dovranno essere motivati da comprovate ragioni i lavoro, casi di necessità e motivi di salute. Aggiungiamo il divieto di assembramenti anche per i locali aperti al pubblico”.

“Per questo da oggi varranno prese le misure che inizialmente abbiamo adottato per le zone settentrionali a tutta Italia”, ha concluso Conte. Il presidente Conte ha anche annunciato lo stop ai campionati di calcio e di tutti gli altri sport. Saranno vietate anche le attività sportive nelle palestre. La sospensione delle attività didattiche, nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università, è prolungata fino al 3 aprile.

A partire da domani, dunque, i bar e i ristoranti in tutta Italia dovranno chiudere dopo le ore 18. Chiusi i pub, le discoteche, le sale gioco, le sale bingo. Vietate le celebrazioni, comprese quelle di matrimoni e funerali, e tutte le messe. Chiusi musei, teatri e cinema. Conte ha specificato che «non è all’ordine del giorno una limitazione dei trasporti pubblici, per garantire la continuità del sistema produttivo e consentire alle persone di andare a lavorare»