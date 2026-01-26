Bastia Umbra, 19enne sorpreso ha cocaina, hashish e soldi: arrestato

I carabinieri della stazione di Bastia Umbra hanno arrestato un 19enne di origini albanesi, in Italia senza fissa dimora, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il giovane, fermato alla guida di una macchina a noleggio, si è dimostrato nervoso e così è scattata la perquisizione. L’intuizione dei carabinieri ha consentito di rinvenire addosso al ragazzo due dosi di cocaina, oltre alla somma di denaro contante pari a 1.000 euro, verosimilmente provento dell’attività illecita di spaccio. L’operato dei carabinieri è proseguito con una perquisizione domiciliare presso un affittacamere del territorio di Assisi, dove il ragazzo alloggiava. In questo caso i militari hanno trovato e sequestrato 40 grammi di cocaina e circa 2 grammi di hashish. Inoltre, sono stati sequestrati ulteriori 1.700 euro in contanti e tutto il materiale necessario per taglio e confezionamento delle dosi, confermando l’ipotesi di una ben organizzata attività di spaccio. Il 19enne è stato arrestato e – dopo la direttissima – per lui è scattata anche la misura del divieto di dimora in Umbria. “L’efficace e tempestiva azione dei Carabinieri, frutto di una costante e attenta attività di controllo del territorio, sottolinea ancora una volta – si legge in una nota – l’impegno dell’Arma nel garantire la sicurezza pubblica e contrastare efficacemente ogni forma di illegalità, tutelando in particolare modo le fasce più vulnerabili della popolazione”.

